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الاقتصادي

انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط
31 أغسطس 2023 08:53

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين، فيما يترقب المستثمرين أيضاً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

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وبحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 12 سنتاً، أو 0.1 بالمئة، إلى 85.74 دولاراً للبرميل. كما نزل عقد نوفمبر الأكثر نشاطا ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 85.18 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 81.58 دولار.

ويترقب المستثمرون أرقام التضخم التي سيتم قياسها بناء على نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي تصدر اليوم الخميس.

 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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