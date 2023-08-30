الإمارات وتركيا يستهدفان رفع التجارة إلى 147 مليار درهم سنوياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا التي تدخل حيز التنفيذ غداً «الجمعة»، وفقاً للجدول الزمني المعتمد، زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين سنوياً من 66 مليار درهم، (18 مليار دولار) حالياً، إلى نحو 147 مليار درهم (40 مليار دولار)، في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتأتي الطفرة المنتظرة في التجارة البينية غير النفطية بين البلدين، مع بدء تطبيق بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مدعومة بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما يقارب من %82 من بنود التعرفة الجمركية المطبقة في كلا البلدين والتي تغطي %96 من السلع المتبادلة تجارياً بينهما.

مقومات واعدة

يستهدف البلدان من خلال الاتفاقية التي تشكل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين الإمارات وتركيا، الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً أن الدولتين تمتلكان مقومات واعدة تمكنهما من تحقيق التكامل والنمو المشترك بينهما.

وتشكل الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً وسياحياً ولوجيستياً رئيسياً على مستوى المنطقة والعالم، وتعتبر ممراً وبوابة تجارية تسهل تدفق التجارة بين أرجاء العالم، كما أنها من بين أهم المقاصد للتدفقات الاستثمارية حول العالم، وكذلك أحد أهم مصدري الاستثمار إلى الخارج.

ويتوقع أن تنعكس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إيجابياً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية في المنطقة.

كما يتوقع أن تساهم الاتفاقية، والتي ستوفر نحو 25 ألف وظيفة بالاقتصاد الإماراتي، و100 ألف وظيفة في تركيا، في بناء شراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والازدهار والتوسع بالاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين للدولتين كمركزين إقليميين وعالميين مهمين للأعمال.

شراكات تجارية

وتعد تركيا من أبرز 10 شركاء تجاريين رئيسيين لدولة الإمارات حول العالم، وبنسبة مساهمة تبلغ 3% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، وتشير معدلات النمو التي تعكسها أرقام 2022 إلى أن النمو في التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2022 تجاوز 40% مقارنة مع 2021 لتسجل 18.9 مليار دولار.

كما تعد تركيا سادس أهم وجهة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وبالمقابل تعتبر تركيا من بين أهم 5 دول تستورد منها الإمارات التي تأتي في المرتبة الـ 15 عالمياً في قائمة أهم الشركاء التجاريين لتركيا حول العالم، والثانية عربياً والأولى خليجياً، حيث إن قرابة 50% من تجارة تركيا مع الدول الخليجية تتم مع الإمارات وبحدود 15% من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة.

ثقل اقتصادي

وفيما يقترب تعداد سكان البلدين حالياً من 100 مليون نسمة، فإنهما يشكلان معاً ثقلاً اقتصادياً مهما في المنطقة والعالم، بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، مع تقارب هيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي، خاصة الخدمات إلى حد ما بنسبة تفوق 50%، فضلاً عن وجود إمكانات غير محدودة لتزايد التعاون الاقتصادي بين الجانبين، في القطاعات الخدمية، بما فيها الأنشطة الداعمة للسياحة والتجارة والتكنولوجيا، وكذلك الصناعة والزراعة والبنية التحتية، وغيرها الكثير من القطاعات التي يُعتبر البلدان ذوي ريادة وتميز إقليمياً وعالمياً فيها.

الاستثمار الأجنبي

وفي الجانب الاستثماري، فإن كلا البلدين يشكلان وجهتين مفضلتين لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، حيث استقطبا استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022 بلغت قرابة 360 مليار دولار بنسبة 38% من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معاً نحو 300 مليار دولار؛ أي نحو 50% من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم. وأعدت وزارة التجارة التركية تشريعات لتحديد منشأ السلع القابلة للتداول، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، حيث نشرت الجريدة الرسمية التركية، في شهر يوليو الماضي التشريعات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم.

وتنظم التشريعات المبادئ والإجراءات المتعلقة بتعريف مفهوم «السلع المصدرة» وتنفيذ أساليب التعاون الإداري التي تنظمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.