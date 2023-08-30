«الإمارات للطاقة النووية» تكرم الطلبة المتفوقين بالظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حفل تكريم الطلبة المتفوقين من الصفين الحادي عشر والثاني عشر من منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتطوير الكفاءات الإماراتية الشابة تمهيداً لانضمامهم إلى قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات، وتسريع مسيرة خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقدم محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في معرض ترحيبه بالطلبة وأولياء أمورهم خلال حفل التكريم، نصائح عملية لهم لدعمهم في حياتهم المهنية في المستقبل.

وقال الحمادي بهذه المناسبة: «يسرنا الترحيب بالطلبة المتفوقين في محطات براكة التي تواصل تمكين الشباب الإماراتي من القيام بدور مهم في تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للمسيرة التعليمية في المنطقة، وتوفير كافة إمكانيات التميز لطلبتها».

وأضاف الحمادي: «تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التزامها بالتوطين، وهو ما يتضح أكثر في فرق التشغيل والصيانة التي تقودها الكفاءات الإماراتية في محطات براكة، حيث ألهمت برامج التوعية وبرامج التدريب التي أطلقتها المؤسسة الكفاءات الإماراتية الشابة للانضمام إلى هذا القطاع المتقدم، وهو أمر أساسي لدعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الدولة. كما وفرت المؤسسة الفرص لطلبة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للمساهمة في تطوير أحد أهم مصادر الطاقة الصديقة للبيئة».

وتضمن حفل تكريم الطلبة المتفوقين من منطقة الظفرة، جولة تعليمية كجزء من برامج التوعية المؤسسية والتوعية المدرسية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. كما أتاح الحفل الفرصة للطلبة لزيارة محطات براكة التي تعد أكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة. وتواصل محطات براكة توفير وظائف مجزية ومتخصصة على مدار فترتها التشغيلية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً، وهو ما يوفر للآلاف من مواطني الدولة الفرص للحصول على وظائف طويلة الأجل في هذا القطاع.

ونظراً إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتطلع الآن إلى المرحلة التالية الخاصة بالتقنيات المتقدمة في الطاقة النووية، سيتم توفير المزيد من الفرص للشباب الإماراتي الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات المناسبة لدعم الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة. وتقوم محطات براكة بدور محوري في مسيرة انتقال الدولة لمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهي الآن على بُعد محطة واحدة من التشغيل التجاري لكافة المحطات الأربع، وتحقيق أحد أهداف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بإنتاج ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.

وتنتج محطات براكة، التي تعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي. وعند تشغيلها تجارياً ستحد محطات براكة الأربع سنوياً من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، المسبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي.