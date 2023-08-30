«جي 42» تطلق «جيس» للدردشة باللغة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «إنسبشن»، مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة «جي 42» (G42)، عن إطلاق الإصدار مفتوح المصدر من نموذج «جيس»، النموذج اللغوي الكبير للغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم.

ويستند «جيس» إلى 13 مليار مؤشر، وتم تدريبه على مجموعة بيانات جرى تطويرها حديثاً وتضم 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية.

ويسخر نموذج «جيس»، وجاءت تسميته تيمناً بأعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم العربي. ويعد هذا النموذج ثمرة تعاون بين مركز «إنسبشن»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وشركة «سيريبراس سيستمز».

وتم تدريب النموذج باستخدام «كوندور جالاكسي»، الحاسوب الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي بقدرة حوسبة متعددة الإكسافلوبس (مليون تريليون عملية حسابية في الثانية)، والذي تم تصميمه بالتعاون بين «جي 42» و«سيريبراس سيستمز».

ويعد إطلاق «جيس» محطة بالغة الأهمية في مضمار الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، ذلك أن هذا النموذج، الذي تم تطويره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يتيح لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية فرصة مهمة لاستكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً للذكاء الاصطناعي، والابتكار، وصون الثقافة، والتعاون الدولي.

وبهذه المناسبة، قال أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي لمركز «إنسبشن» للذكاء الاصطناعي: «نؤمن في ‹إنسبشن› بأن التعاون هو أساس الازدهار. ونرسي اليوم معياراً جديداً لتقدم الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، مع ضمان مكانة متميزة للغة العربية بكل ثرائها وإرثها في مشهد الذكاء الاصطناعي. ويعكس ‹جيس› التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار ونشر منظومة الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع».

وقال البروفيسور إيريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: «تطلّب تطوير نموذج لغوي كبير للغة العربية من هذا المستوى إجراء أبحاث متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، واكتساب فهم عميق للغة العربية بتنوعها وإرثها الغني وللأهمية المتنامية للنماذج اللغوية الكبيرة في مختلف جوانب المجتمع. وستواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ريادة النماذج اللغوية الكبيرة التي تتميز بالكفاءة والفاعلية والدقة».