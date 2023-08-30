«تنظيم الاتصالات» تختتم فعاليات مخيمها الافتراضي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، اختتام فعاليات النسخة التاسعة من «مخيم تدرا الافتراضي»، التي نظمتها الهيئة في الفترة ما بين 7 - 18 أغسطس 2023، بمشاركة 2700 طالب وطالبة ممن تتراوح أعمارهم بين 7 - 18 عاماً. وشهدت هذه الدورة فعاليات تستهدف توفير مجموعة من الخبرات والمهارات الرقمية، ليستفيد منها المشاركون في صياغة توجهاتهم المستقبلية بما يواكب المستجدات التقنية.

وحضر حفل الختام الذي تم تنظيمه افتراضياً المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بالمشاركة الواسعة التي شهدتها نسخة هذا العام، والتي شهدت وصول عدد المتدربين في مخيم تدرا الافتراضي إلى 30 ألف طالب وطالبة منذ انطلاق أنشطة المخيم في العام 2015، إلى جانب جودة الأفكار التي تقدم بها المشاركون.

وقال: «يتأكد لنا اليوم، ونحن نحتفل بهذه الكوكبة الجديدة من العقول المبدعة، وبما نراه من أفكار ملهمة تعكس الروح الحقيقية للابتكار، نجاح الرؤية التي انطلق منها مخيم تدرا الافتراضي، وحكمة توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن المستقبل لمن يصنعه، لا لمن يتحدث عنه، وأن ما تقدم به أبناؤنا الطلبة من أفكار نيرة، ما هو إلا تجسيد عملي لهذه الرؤية الحكيمة».

وأضاف: «ومع ختام النسخة التاسعة من هذه المبادرة والتي تجدد لنا على الدوام سعادتنا بما نراه من إنجاز، وأفكار مبدعة تناقش التكنولوجيا الناشئة التي بدأت ترسم ملامح الحياة في المستقبل، أؤكد لأبنائنا الطلبة، بأنه لا حد للإبداع، وأن الغد يحمل فرصاً لا حدود لها، وأننا ملتزمون في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ببذل كل ما هو ممكن من جهد، لكي تكونوا أول من يشق الطريق نحو مستقبل المعرفة، آملين أن تكون أفكاركم، ومساعيكم المثمرة، هي ما ينير لنا الدرب في الخمسين الثانية من مسيرة الاتحاد».