1.2 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة أمس، قدرها 1.232 مليار درهم، موزعة بواقع 899.84 مليوناً في سوق أبوظبي ونحو 332.4 مليون درهم في سوق دبي المالي.

ورغم تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في كلا السوقين، إلا أن المؤشرات تذبذبت في نطاقات ضيقة وأغلقت على انخفاض طفيف لينخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.18%، ويتراجع مؤشر دبي بنسبة 0.4%.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض في ختام التداولات بنسبة 0.183% ليخسر نحو 18 نقطة ويغلق عند مستوى 9744.22 نقطة، في ظل تداولات بقيمة 899.84 مليون درهم شملت ما يزيد على 173.39 مليون سهم عبر 13415 صفقة. وارتفعت أسهم 22 شركة من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 35 شركة، وبقيت أسهم 11 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 205.96 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 116.57 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 113.88 مليون درهم، وحل سهم «أدنوك للغاز» رابعاً بقيمة تداولات 38.9 مليون درهم ثم «اتصالات أي أند» بقيمة تداولات 32 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 28.94 مليون سهم، وتلاه «إشراق» بتداول 16.6 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 14.8 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «أدنوك للغاز» بتداول 11.29 مليون سهم، ثم «برجيل» بتداول 9.17 مليون سهم.

ومالت أسعار الأسهم النشطة أمس للانخفاض وأهمها «ملتيبلاي» بنسبة 4% ليغلق عند سعر 3.81 درهم، وانخفض «أدنوك للغاز» بنسبة 2.29% عند سعر 3.41 درهم، وتراجع «ألفا ظبي» بنسبة 1.19% ليغلق عند سعر 19.92 درهم، في حين هبط سهم «منازل» بنسبة 0.22% ليسجل 0.45 درهم، وكذا «إشراق» بنسبة 0.22% إلى 0.528 درهم.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي، عودة سهم «إعمار العقارية» إلى قيادة التداولات بعد تصريحات محمد العبار، مؤسس الشركة عن بحث زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين عن عام 2023. وتصدر السهم قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 110.5 مليون درهم، في حين جاء السهم ثانياً في قائمة الأكثر تداولاً من حيث الحجم بعد تداول 15.7 مليون سهم. وارتفع سهم «إعمار العقارية» في بداية التداولات إلى سعر 7.11 درهم، لكنه أغلق عند سعر 7.05 درهم مرتفعاً بنسبة 1.58%.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة الأنشط بحجم تداولات 72 مليون سهم بعد تأكيد الشركة صحة التصريحات التي صدرت عن عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والتي تضمنت معالم الخطة الاستراتيجية متعددة المراحل للشركة للسنوات الخمس المقبل، وارتفع السهم في بداية التداولات إلى 0.424 درهم لكنه أغلق على انخفاض بنسبة 2.39% وتحديداً عند سعر 0.408 درهم.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 332.46 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض جديد بمقدار 17.63 نقطة ليصل إلى 4067 نقطة، نتيجة لتراجع أسهم 25 شركة مقابل ارتفاع أسهم 9 شركات وثبات أسهم 5 أخرى.