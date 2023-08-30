«مالية دبي» تنال لقب «مؤسسة ابتكارية معتمدة»

دبي (الاتحاد)

حازت دائرة المالية في حكومة دبي، شهادة «مؤسسة ابتكارية معتمدة»، في إنجاز يعكس التزامها الراسخ بالابتكار والنمو. ويُرسي هذا الاعتماد الرفيع معياراً جديداً للتميز في القطاع الحكومي، ويعزز مكانة الدائرة بوصفها جهة رائدة في الابتكار والنمو، ويترجم التزامها الحريص بالتوجهات الحكومية الداعمة لاستدامة الأعمال وتحقيق أعلى معايير الرفاه وجودة الحياة.

وبهذه المناسبة، أعرب عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عن فخره بنيل الدائرة لقب «مؤسسة ابتكارية معتمدة» من خلال حصولها على شهادة الاعتماد المرموقة هذه، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز «دليل على العمل الجادّ والتفاني المبذول من قبل فريق عملنا الحريص على تقديم خدمات استثنائية للجهات الحكومية في دبي من خلال منظومة ابتكار مُحكَمة». وقال: «ساعدنا الاهتمام بالعمل وفق عقلية مبتكرة، والتركيز الراسخ على تحقيق النمو، على البقاء في الطليعة وتحقيق إنجازات مهمة في العمل المالي الحكومي».