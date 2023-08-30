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«أبوظبي المالي» يطلق تقرير آفاق الاستثمار

«أبوظبي المالي» يطلق تقرير آفاق الاستثمار
31 أغسطس 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، تقرير آفاق الاستثمار بالشراكة مع خمسة من أبرز مزودي أبحاث السوق في دولة الإمارات، الذي يستهدف تقرير آفاق الاستثمار شريحة المستثمرين الأفراد، حيث يهدف إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودعمهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. 
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نتعاون مع خمسة من أبرز مزودي أبحاث السوق في دولة الإمارات لإطلاق تقرير آفاق الاستثمار. فخورون بدور السوق في تعزيز معرفة المستثمرين ووعيهم بالفرص المتاحة ورفع مستوى الثقافة المالية في الدولة عموماً. هدفنا من خلال مثل هذه المبادرات المبتكرة مساعدة المستثمرين على فهم منتجاتنا المتنوعة ودور الأسهم في المحافظ الاستثمارية المتنوعة».

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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