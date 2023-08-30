«الدار العقارية» تطلق مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية إطلاق مشروع «غاردينيا باي»، وهو مجتمع سكني جديد يعزز الترابط بين أفراده والطبيعة ويوفر حياة تعمّها أجواء الهدوء وسط بيئة حضرية عصرية بإطلالة على الواجهة البحرية في قلب جزيرة ياس النابضة بالحياة.

يقع المجتمع السكني في الجهة المقابلة لحديقة ياس، المنتزه العائلي والترفيهي الأول من نوعه في أبوظبي، كما أنه على بعد مسافة قصيرة بالدراجة عن أبرز المعالم السياحية الرئيسية في جزيرة ياس، مثل ياس مول وعالم فيراري أبوظبي وسي وورلد أبوظبي.

وستضم المرحلة الأولى من «غاردينيا باي» 210 وحدات سكنية، من إجمالي 2434 وحدة عصرية تتنوع بين الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتيّ نوم، وثلاث غرف نوم. وستتوفر الوحدات للتملك والشراء ابتداءً من 8 سبتمبر 2023.

ومن جانبه، صرح راشد العُميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «في إطار استجابتنا للطلب المتنامي على المجتمعات السكنية التي تراعي الممارسات المستدامة وتركز على تقديم نمط حياة صحي، فإننا نسعد بإطلاق غاردينيا باي، أحدث مشاريعنا السكنية الذي يشكل وجهة عيش عصرية تتوافر فيها كافة مقومات الحياة الحديثة وسط الطبيعة في جزيرة ياس. وسيستمتع القاطنون بتجربة عيش فريدة وسط مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق الحديثة. كما وسيعزز المشروع مفهوم المجتمع، من خلال توفير أنشطة ومرافق مجتمعية متنوعة، والذي يعد أحد أبرز أولويات عملائنا الحاليين والجدد».

ومن المقرر بدء أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» خلال الربع الأول في عام 2024، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الثاني من عام 2027.