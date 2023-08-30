أبوظبي تفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات

فازت أبوظبي باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) المقرَّر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، معزِّزة مكانتها وجهةً مفضَّلةً لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتمضي الإمارة في تأكيد ريادتها عاصمةً إقليميَّةً وعالميَّةً لسياحة الأعمال، بالتزامن مع إسهام مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في استقطاب واستضافة ما يزيد على 1,200 من فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 603,000 زائر خلال عام 2022، يتيح لهم مطار أبوظبي الدولي خيارات سفر مريحة من وإلى ما يزيد على 114 وجهة توفِّر لها 23 شركة طيران رحلات منتظمة.

وتقدِّم «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» منصات للمعرفة وتبادل الخبرات، دعماً لقطاع اجتماعات المنظمات العالمية. وهي تركِّز على توفير التدريب والبرامج التعليمية المتخصِّصة للارتقاء بالمهارات المهنية في هذا القطاع، والمساعدة على استقطاب وتنظيم مؤتمرات مُثمِرة وناجحة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعدنا استضافة مؤتمر (الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات) في أبوظبي خلال العام المقبل، وهو ما يعكس حجم النمو الذي تحقِّقه الإمارة في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وحقَّقنا هذا الفوز بفضل علاقات التعاون مع شركائنا الرئيسيين المحليين والإقليميين، ومن أبرزهم مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وسنواصل التزامنا ببناء الشراكات الاستراتيجية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً عالميَّةً نابضةً بالحياة، حيث يزدهر الابتكار والأعمال. ونوفِّر عروضاً استثنائية متنوِّعة من الفنادق والمنتجعات ومنشآت الضيافة، والبرامج الترفيهية والثقافية المُلهِمة على مدى العام، بما يلبّي تطلُّعات زوّارنا؛ سواء أثناء المشاركة في فعالياتهم أو خلال استكشاف معالمنا السياحية».

وقال سنثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات: «نُثمِّن تقدير أبوظبي لدور الفعاليات العالمية الكبرى في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات، وتوفير جسورٍ للتواصل والحوار وتبادل الخبرات والمعرفة بين الوفود المشاركة بها في أجواء من الانفتاح تُتيح آفاقاً واعدة للنمو، ونثق بقدرة الإمارة على تنظيم حدث استثنائي في مؤتمرنا الثالث والستين، نتيجة تركيزها على الاستدامة والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب ما تميَّز به ملف ترشيحها من مقوّمات وعناصر متكاملة».