"تويوتا" تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

قالت شركة تويوتا لصناعة السيارات اليوم الأربعاء، إنها استأنفت الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان في اليوم السابق. وذكرت تويوتا أن العمليات استؤنفت في البداية في 25 خط إنتاج في 12 من 14 مصنعا للتجميع في اليابان.

وستستأنف خطوط الإنتاج الـ 28 المتبقية عملياتها في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وأدت مشكلة فنية الثلاثاء إلى توقف كامل للإنتاج. وقالت تويوتا إنها استبدلت النظام المعيب.

وقالت شركة صناعة السيارات إن سبب فشل النظام لا يزال قيد التحقيق. وتمتلك مجموعة تويوتا، التي تضم أيضا شركة هينو موتورز لصناعة السيارات التجارية وشركة دايهاتسو المتخصصة في السيارات الصغيرة، منشآت إنتاج في طوكيو وكذلك في ثماني مقاطعات أخرى، بما في ذلك أيتشي وفوكوكا.