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اليوان الصيني يواصل ارتفاعه أمام الدولار

اليوان الصيني يواصل ارتفاعه أمام الدولار
30 أغسطس 2023 00:47

بكين (د ب أ)

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واصل اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي، حيث تسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية. 
يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا. 
من ناحية أخرى، واصل بنك الشعب ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصري لليوم الثاني على التوالي، حيث ضخ أمس 385 مليار يوان (53.5 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس 332 مليار يوان (46.2 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخو) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولةً ووفيرةً.

اليوان الصيني
الصين
الدولار
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