أبوظبي توسع نطاق ترخيص بيوت العطلات لتشمل المزارع

أبوظبي (الاتحاد)

أجرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تحديثاً هاماً في سياساتها المرتبطة بترخيص بيوت العطلات، حيث أصبح بإمكان أصحاب البيوت في المزارع الحصول على تراخيص لتحويل عقاراتهم السكنية إلى بيوت مخصّصة للعطلات.

ويهدف هذا التحديث إلى زيادة عدد البيوت المخصّصة للعطلات في إمارة أبوظبي وتوفير باقة من المزايا الاقتصادية الجديدة لأصحاب المزارع، انسجاماً مع القرارات الأخيرة التي أعلنتها حكومة أبوظبي، والتي تتيح لأصحاب المزارع الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة اقتصادية متنوّعة.

ويُعدّ هذا الإعلان إنجازاً بارزاً تحقّقه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على صعيد سياساتها المرتبطة بترخيص بيوت العطلات، والتي باتت تشمل للمرة الأولى بيوت المزارع والمقطورات السكنية والمركبات الترفيهية. وتأتي هذه السياسة الجديدة بمثابة فرصة رئيسية للمستثمرين وشركات إدارة العقارات، حيث تتيح لأصحاب العقارات ومالكي الوحدات السكنية إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لتحويل وحدات متعدّدة إلى بيوت مخصّصة للعطلات.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي: «نطمح من خلال توسيع نطاق التراخيص الممنوحة لأصحاب بيوت العطلات في أبوظبي إلى دعم قطاع الضيافة والسياحة الزراعية في الإمارة، عبر إضافة بيوت العطلات في المزارع إلى قائمة أماكن الإقامة المرخّص لها. وبينما يواصل قطاع السياحة تسجيل نمو ملحوظ في إمارة أبوظبي، يتعيّن علينا أن نستمرّ في توفير تجارب مستدامة وفريدة من نوعها للزائرين، بما يعكس ثروتنا الطبيعية الغنية وكرم الضيافة الذي تمتاز به دولة الإمارات».

وتوفر دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الإرشادات اللازمة لأصحاب البيوت في المزارع الذين يرغبون بالحصول على ترخيص الدائرة، وذلك عبر تنظيم دورات توعية لمساعدة أصحاب المزارع على فهم كافة تفاصيل نظام الترخيص وتوضيح أيّ استفسارات لديهم، إلى جانب إصدار الدليل الإرشادي وإتاحته على موقع الدائرة الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أصحاب البيوت في المزارع سوف يحصلون على فترة سماح مدتها ستة أشهر للبدء بمعاملات إصدار التراخيص اللازمة لعقاراتهم، وذلك لتبسيط عملية الترخيص وتجنّب أي عقوبات قد تقع على عاتقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتوفير مجموعة غنية ومتنوّعة من التجارب الاستثنائية لكافة زائري إمارة أبوظبي، تعتزم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق إطار شامل لسياسات ترخيص بيوت العطلات وتعزيز السياحة الزراعية في الإمارة. ومن شأن هذا الإطار أن يحفّز أصحاب المزارع على توفير تجربة إماراتية بامتياز في مجال السياحة الزراعية والحرص على تطويرها باستمرار.