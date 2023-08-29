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الطاير يتفقد سير العمل في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

الطاير خلال تفقده سير العمل بالمجمع (من المصدر)
30 أغسطس 2023 00:46

دبي (الاتحاد)

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم. 
وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
استمع معالي سعيد محمد الطاير من مسؤولي شركة «نور للطاقة 1» للتقدم الحاصل في المرحلة الرابعة التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلي للأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع 100% (وتشمل البرج الشمسي 100 ميجاوات وعاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات و217 ميجاوات من الألواح الشمسية) والمرحلة الثانية 98.5% (المكونة من 200 ميجاوات من عاكسات القطع المكافئ) والمرحلة الثالثة 87.1% (المكونة من 200 ميجاوات من عاكسات القطع المكافئ و33 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية).

سعيد محمد الطاير
هيئة كهرباء ومياه دبي
مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
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