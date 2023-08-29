الإمارات للشحن الجوي تطور تجربة عملائها الرقمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» عن شراكة مع CargoAiK، لتصبح متاحة الآن على موقع سوق CargoMART.

وجرى إطلاق الشراكة في كل من هولندا وإسبانيا وفرنسا، وسوف يُتاح أمام العملاء في دول مختارة في جميع أنحاء أوروبا والأميركيتين وأفريقيا والشرق الأقصى وأستراليا في الأشهر المقبلة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «أصبحنا قادرين، بفضل تواجدنا الرقمي، على تقديم مزيد من الخيارات لعملائنا للتواصل مع قدرات الإمارات للشحن الجوي الرائدة في السوق وشبكتها العالمية الواسعة. وتتيح نقطة التواصل الرقمية CargoAi لعملائنا الحاليين والجدد في جميع أنحاء العالم إمكانية الحجز مع الإمارات للشحن الجوي في الوقت الذي يناسبهم».