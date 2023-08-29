1.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث عاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للمنطقة الخضراء، مرتفعاً بنسبة 0.131% وبمقدار 12 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم 23 شركة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي المالي في الإغلاق بمقدار 14.7 نقطة لينهي سلسلة من الارتفاعات. وانخفضت قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.22 مليار درهم، موزعة بواقع 866 مليون درهم في سوق أبوظبي و361 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك مقارنة بنحو 1.315 مليار درهم في اليوم السابق. وصاحب ذلك انخفاض القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي بمقدار ملياري درهم إلى 2.845 تريليون درهم، مع انخفاض القيمة السوقية لسوق دبي بنحو 18.5 مليون درهم إلى 688.21 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع في ختام التداولات بنسبة 0.131% ليربح نحو 12 نقطة ويغلق عند مستوى 9762 نقطة، في ظل تداولات بقيمة 866 مليون درهم شملت ما يزيد على 143.31مليون سهم عبر 12749 صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 220.1 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 120.67 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 111.82 مليون درهم، وحل سهم «اتصالات أي أند» رابعاً بقيمة تداولات 30.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة تداولات 24.69 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 28.16 مليون سهم، وتلاه «منازل» بتداول 8.89 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 6.97 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «رأس الخيمة العقارية» بتداول 6.77 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بتداول 6.22 مليون سهم. ومالت أسعار الأسهم النشطة أمس للارتفاع، ومنها «منازل» «بنسبة 1.12% ليسجل 0.451 درهم، و«ألفا ظبي» بنسبة 1.72% ليغلق عند سعر 20.16 درهم، وارتفع «اتصالات» بنسبة 1% إلى 19.98 درهم، وأغلق سهم «دانة غاز» عند سعر 0.941 درهم مرتفعاً بنسبة 0.53%، في حين هبط «أدنوك للغاز» بنسبة 1.4% عند سعر 3.49 درهم.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي استقراراً في التداولات، حيث بلغت قيمة التداول الإجمالية 361.811 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 133.22 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7550 صفقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض ملحوظ بمقدار 14.7 نقطة ليصل إلى 4084.81 نقطة، نتيجة لتراجع أسهم 17 شركة مقابل ارتفاع أسهم 20 شركة وثبات أسهم 4 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 130.94 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بقيمة 64.14 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 43.43 مليون درهم.

فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 45.9 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 26.63 مليون سهم، ثم «شعاع كابيتال» بتداول 8.53 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة أمس، حيث ارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.96% ليغلق عند سعر 0.418 درهم، وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.58% ليغلق عند سعر 6.94 درهم.