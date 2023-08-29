3.9 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 3.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 579 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 613.61 مليون درهم، و504 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 20.86 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 121.01 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.7 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 82.66 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 28.43 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 17.4 مليون درهم في منطقة برج خليفة.