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غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق أكاديمية تدريبية لمهارات البرمجة

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق أكاديمية تدريبية لمهارات البرمجة
30 أغسطس 2023 00:46

دبي (الاتحاد)

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أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكاديمية تدريب الإماراتيين، وهي عبارة عن برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير مهارات البرمجة وتطبيقات الهاتف المحمول، ومخصص للمواطنين الإماراتيين الراغبين بدخول مجال التطبيقات الذكية والاقتصاد الرقمي.
ويتوجه البرنامج حصراً للمواطنين الإماراتيين من مختلف الأعمار وكل إمارات الدولة، وهو يستهدف الارتقاء بمهارات الطامحين لتعزيز معارفهم في مجال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعتبر دبي بيئة خصبة لأصحاب المواهب والأفكار المبتكرة، وذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة الثاقبة وإدراكها لأهمية الفكر الاستشرافي، وحرصها على غرس هذه الثقافة في مجتمعنا وأبنائنا وصناعة مستقبل الإمارة».
وأضاف القرقاوي: «يشكل إطلاق الأكاديمية بداية مرحلة جديدة عنوانها تعزيز وتطوير مهارات أبناء الوطن في صناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة أعمال رائدة وعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ومركز مرموق لإطلاق المبادرات الرقمية المتطورة والتطبيقات الذكية». وأشار إلى أنهم يطمحون في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى جعل الإمارة أحد أكثر المراكز الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا تنوعاً ومرونة في العالم، وذلك عبر إطلاق مبادرات ريادية لبناء اقتصاد المستقبل، وتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لدعم المنظومة الديناميكية للشركات الناشئة.

غرفة دبي
الاقتصاد الرقمي
دبي
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