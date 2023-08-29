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الاقتصادي

«اتصالات من e&» تستكمل مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم

مبنى «اتصالات من &e»
29 أغسطس 2023 14:52

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات من e&» عن تحقيق تقدم هائل في سعيها لتبني التقنيات المتطورة من أجل الارتقاء بتجارب العملاء مع استكمالها مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) بنجاح تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وحققت شركة اتصالات من e& سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، والذي يعد إنجازاً مهماً يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدم، عدا عن كونه يمثل تقدماً ملحوظاً في سرعة نقل البيانات، مما يعزز التزام الشركة بإحداث ثورة في مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

وركزت التجربة على الوصول إلى السرعة الكاملة لشبكة الجيل الخامس (5G) ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز باستخدام عرض نطاق 400 ميجاهرتز لتحقيق سرعة 10 جيجابت في الثانية مع تحسين تجربة المستخدم.
وأثمر تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واتصالات من e& عن إنجاز هائل تمثل بسرعة نقل بيانات قدرها 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، وهي أعلى سرعة يتم تحقيقها على الإطلاق ضمن هذا النطاق في جميع أنحاء العالم. 

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وبهذه المناسبة، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من e&»: «تكرّس اتصالات من e& جهودها لدفع حدود الابتكار التكنولوجي من أجل توفير حلول تحويلية لعملائنا. ومن جديد، يؤكد إنجازنا الأخير على صعيد سرعة نقل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس التزامنا بتوفير اتصال سريع وعالي الجودة. كما أن تعاوناً مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الريادة التكنولوجية لدولة الإمارات ونيل مكانة عالمية مرموقة في هذا المجال».

وأضاف مرشد: «يمهد هذا التقدم الطريق أمام عالم رقمي سلس ومتكامل، مما يتيح نمو تطبيقات إنترنت الأشياء وتقنيات الميتافيرس. وتدعم السرعات العالية الاستخدامات المعقدة مثل عمليات التشخيص عن بُعد على مستوى القطاع الصحي، أو مشاريع المركبات ذاتية القيادة على مستوى قطاع النقل، وكذلك إدارة بعض المنشآت الصناعية، والتي تصب جميعها في الوصول إلى مجتمع أكثر ابتكاراً وترابطاً».
ويعكس تنفيذ مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم التزام اتصالات من e& بدعم هذه الجهود بما يتماشى مع مبادرات الحكومة الإماراتية في إطار إعلان 2023 عاماً للاستدامة. كما أنه ينسجم مع مساعي الشركة لتعزيز كفاءة القطاع وترسيخ ريادة دولة الإمارات في الابتكار التكنولوجي، وبالتالي إرساء مكانتها كمركز رائد للابتكار والاتصال والتقدم الرقمي.

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