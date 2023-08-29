استقرار أسعار النفط

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الأوراق المالية نحو الارتفاع، مع ترقب المتعاملين الجولة الجديدة من البيانات الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ظل قريباً من مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 1.5% خلال الأيام الثلاثة الماضية وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أواخر يوليو الماضي.

ودفع الارتفاع الأخير سعر الخام القياسي الأميركي ليقترب من مستواه في أوائل العام الحالي.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد يواصل زيادة أسعار الفائدة مما يقلل فرص نمو النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تعاملات اليوم تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 80.08 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل بحول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت سنغافورة، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار سنت واحد إلى 84.43 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.