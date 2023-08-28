الثلاثاء 29 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

%24 نمو نزلاء فنادق أبوظبي  إلى 830 ألف نزيل

%24 نمو نزلاء فنادق أبوظبي  إلى 830 ألف نزيل
29 أغسطس 2023 00:59

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
إماراتيات يتألقن في عالم السياحة

ارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بنسبة 24 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبلت الفنادق أكثر من 830 ألف نزيل، مقارنة بنحو 670 ألف نزيل خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أنه خلال شهر يونيو الماضي، استقبلت فنادق العاصمة 406 آلاف نزيل بنمو 33 %، بينما شهد شهر يوليو الماضي استقبال 424 ألف نزيل بنمو 23 %.
وخلال شهر يوليو الماضي، شهدت فنادق الإمارة استقبال 112 ألف نزيل فندقي من السوق المحلي، بينما حلت الهند المرتبة الأولى بعدد نزلاء الفنادق من الأسواق الدولية، بواقع 39 ألف نزيل بنمو 6%، تليها السعودية التي شهدت نمواً بنسبة 29% في عدد النزلاء في يوليو الماضي، بواقع 21 ألف نزيل فندفي.
أما السوق الصيني، فقد تضاعف خمس مرات عدد السياح الصينيين، حيث سجل السوق الصيني نمواً بنسبة 443% في عدد النزلاء بواقع 19 ألف نزيل، ثم السوق الفلبيني بنمو 2%، يليه المصري بنمو 11%، ثم الكويتي الذي شهد نمواً كبيراً بواقع 186%.
أما شهر يونيو الماضي، فاستقبلت الفنادق 94 ألف نزيل محلي، بينما حلت الهند المرتبة الأولى بعدد النزلاء خلال يونيو، بواقع 52 ألف نزيل بنمو 43%، يليه السوق الفليبيني، بواقع 20 ألف نزيل ونمو 55%، ثم السوق المصري الذي سجل نمواً بنسبة 30%، وسجل السوق الصيني نمواً قياسياً في عدد النزلاء بواقع 605% خلال يونيو، يليه البريطاني بنمو 32%، بينما سجل السوق السعودي أيضاً نمواً قياسياً بواقع 93%.
واستقبلت فنادق أبوظبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2.8 مليون نزيل بنمو 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري، بحسب بيانات الدائرة، وأشارت البيانات إلى أن الفنادق سجلت متوسط إشغال 70% خلال 7 أشهر، بينما بلغ متوسط الإقامة 2.6 ليلة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفندقية للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 3.4 مليار درهم بنمو 24%.
وسجل السوق الهندي المرتبة الأولى بعدد النزلاء خلال 7 أشهر، بواقع 310 آلاف نزيل، يليه السوق البريطاني بواقع 111 ألف نزيل، ثم المصري بواقع 102 ألف نزيل، ثم الفليبيني بواقع 101 ألف نزيل، يليه الروسي بواقع 95 ألف نزيل، ثم الصيني 92 ألف نزيل، يليه السعودي بواقع 80 ألف نزيل، ثم الأميركي بواقع 69 ألف نزيل، يليه الباكستاني 62 ألف نزيل، ثم الأردني 53 ألفاً.

 

أبوظبي
السياحة
الفنادق
آخر الأخبار
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
عربي ودولي
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
اليوم 19:54
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
الرياضي
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
اليوم 19:29
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
الرياضي
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
اليوم 19:27
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
الرياضي
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
اليوم 19:23
أرشيفية
الإمارات
أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق بالدولة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©