2.56 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي السوقية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية تحركاتها الإيجابية أمس، حيث ربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 2.56 مليار درهم لتبلغ 2.847 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 270 مليون درهم مسجلة 690.839 مليار درهم.

وعلى الرغم من استقرار مؤشرات الأداء في كلا السوقين وتحركها في نطاق عرضي أمس، إلا أن التداولات كانت جيدة حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.315 مليار درهم بواقع 978.95 مليون درهم في سوق أبوظبي و336 مليون درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض في ختام التداولات بنسبة 0.165% وتحديداً عند مستوى 9749.27 نقطة في ظل تداولات بقيمة 978.95 مليون درهم شملت ما يزيد عن 219.32 مليون سهم عبر 13278 صفقة. وارتفعت أسهم 29 شركة، وانخفضت 29 أسهم شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 208 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 115.97 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 111.19 مليون درهم، وحل سهم «كيو القابضة» رابعاً بقيمة تداولات 51.1 مليون درهم ثم «اتصالات» بقيمة تداولات 37.93 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 29.11 مليون سهم، وتلاه «منازل» بتداول 23.28 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 20.17 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «اشراق» بتداول 14.64 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بتداول 13.72 مليون سهم.

ومالت أسعار الأسهم النشطة أمس للانخفاض ومنها «منازل»«بنسبة 2.83% ليسجل 0.446 درهم، و»ملتيبلاي«بنسبة 0.5% ليغلق عند سعر 3.98 درهم، وانخفض «كيو القابضة» بنسبة 1.6% عند سعر 3.7 درهم، و«اتصالات» بنسبة 1.1% عند سعر 19.78 درهم واستقر سهم «الفا ظبي» دون تغير عند سعر 19.82 درهم، وفي المقابل صعد «أدنوك للحفر» بنسبة 3.16% عند سعر 4.25 درهم.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي هدوءاً في التداولات، حيث انخفضت قيمة التداول الإجمالية إلى 336 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 196.25 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6099 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع لا يذكر بمقدار 0.03 نقطة ليصل إلى 4099.52 نقطة نتيجة لصعود أسهم 12 شركة مقابل انخفاض أسهم 21 شركة وثبات أسهم 7 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة تداولات 75.12 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بقيمة 42.24 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بقيمة 41.61 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 98.42 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 17.38 مليون سهم ثم «الخليج للملاحة» بتداول 10.72 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة أمس حيث ارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.97% ليغلق عند سعر 0.414 درهم، وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.15% ليغلق عند سعر 17.45 درهم، وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 0.8% عند سعر 6.48 درهم. واستقر «إعمار العقارية» عند سعر 6.9 درهم، وفي المقابل انخفض «الخليج للملاحة» بنسبة 0.42% إلى 7.05درهم، وتراجع سهم «مصرف عجمان» بنسبة 0.81% إلى 2.43 درهم.