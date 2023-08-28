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الاقتصادي

«المركزي الصيني» يضخ 332 مليار يوان في النظام المصرفي

«المركزي الصيني» يضخ 332 مليار يوان في النظام المصرفي
29 أغسطس 2023 00:59

بكين (د ب أ)

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 ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس، 332 مليار يوان (46.2 دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%.
وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. 
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. من ناحية أخرى حدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني بمقدار 27 بيب إلى 7.1853 يوان لكل دولار اليوم مقابل 7.1883 يوان لكل دولار يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي. 

البنك المركزي الصيني
الصين
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