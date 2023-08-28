أبوظبي تستضيف «قمة مستقبل الضيافة» 25 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد جزيرة ياس لاستضافة فعاليات قمة مستقبل الضيافة، والنسخة الـ 19 من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي على مدار ثلاثة أيام حافلة بالبرامج والصفقات والفعاليات والجلسات الحوارية التي ستناقش أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي في المنطقة، خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر.

تقام دورة هذا العام من القمة تحت شعار «التركيز على الاستثمار»، بمشاركة أكثر من 1000 من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية، لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية مثل الفرص الاستثمارية، وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمشاريع الجديدة الرائدة والذكاء الاصطناعي.

وتشهد قمة مستقبل الضيافة التي تنظم من قبل شركة ذا بينش العالمية، وبدعم من الرعاة المضيفين «مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» و«ميرال» و«هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، مشاركة أكثر من 100 متحدث من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة ضمن ثلاثة مؤتمرات مختلفة، وستتميز بالعديد من الجلسات والبرامج والحلقات النقاشية وحفلات الاستقبال وحفلات توزيع الجوائز، والجلسات المخصصة للشركات الناشئة والزيارات الميدانية إلى نخبة من المعالم الشهيرة، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من جلسات الصحة واللياقة.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بينش العالمية المنظمة للقمة: «بعد النجاح الكبير الذي شهدته قمة مستقبل الضيافة التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخراً، والتي شهدت العديد من النقاشات والجلسات المعرفية والتجارب الثقافية المميزة، تنتقل القمة لتعقد في إمارة أبوظبي في شهر سبتمبر القادم، والتي ستركز على مجموعة أوسع من الموضوعات التي سيكون لها تأثير قوي على قطاع الضيافة في مختلف أنحاء المنطقة، مثل تأثير ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على صناعة الضيافة، ونتائج المشهد الجيوسياسي السائد على آفاق الاستثمار الفندقي، وأهمية دمج التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات التشغيلية لقطاع الضيافة، وسيتم إثراء هذه الموضوعات بعدد من الدراسات والأمثلة الناجحة من الحياة الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «ستشهد قمة مستقبل الضيافة في أبوظبي مشاركة المئات من كبار المسؤولين والقادة الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين والمطورين ومالكي الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع للترحيب بالوجوه المألوفة التي ساهمت بدور كبير في نجاح دوراته السابقة، واستقبال الوافدين والمشاركين الجدد التواقين لحضور هذه الفعالية الصناعية المؤثرة لأول مرة والاحتفال بالنمو الذي يشهده هذا القطاع المزدهر في المنطقة، والمشاركة في المحادثات الغنية التي ستسهم في رسم ملامح صناعة الضيافة في المنطقة».

وجهة عالمية للأعمال

قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات لمجموعة ميرال: «يعد استضافة قمة مستقبل الضيافة في جزيرة ياس أبوظبي بمثابة دليل قوي على الجهود المتواصلة التي تبذلها «ميرال» لتعزيز وتطوير الجزيرة، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة وأولى للأعمال والترفيه. نتطلع لانطلاق فعاليات القمة وبرنامجها الحافل بالجلسات والفعاليات المختلفة، والتي ستنظر في الاتجاهات الرئيسية التي سترسم ملامح صناعة الضيافة والسياحة في المستقبل. وندعو المشاركين من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية لاستكشاف المجموعة الواسعة من الأصول العالمية المختلفة، والعروض المتنوعة، والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها جزيرة ياس، والتي تجعل منها درة تاج الضيافة والترفيه في المنطقة».