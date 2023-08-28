الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

أبوظبي تستضيف «قمة مستقبل الضيافة» 25 سبتمبر

مشاركون في دورة سابقة من القمة (من المصدر)
29 أغسطس 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العين تستضيف بطولة الإمارات الدولية للطاولة في أكتوبر
"مطارات أبوظبي" تعلن عن موعد افتتاح مبنى المسافرين الجديد

تستعد جزيرة ياس لاستضافة فعاليات قمة مستقبل الضيافة، والنسخة الـ 19 من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي على مدار ثلاثة أيام حافلة بالبرامج والصفقات والفعاليات والجلسات الحوارية التي ستناقش أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي في المنطقة، خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر.
تقام دورة هذا العام من القمة تحت شعار «التركيز على الاستثمار»، بمشاركة أكثر من 1000 من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية، لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية مثل الفرص الاستثمارية، وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمشاريع الجديدة الرائدة والذكاء الاصطناعي.
وتشهد قمة مستقبل الضيافة التي تنظم من قبل شركة ذا بينش العالمية، وبدعم من الرعاة المضيفين «مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» و«ميرال» و«هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، مشاركة أكثر من 100 متحدث من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة ضمن ثلاثة مؤتمرات مختلفة، وستتميز بالعديد من الجلسات والبرامج والحلقات النقاشية وحفلات الاستقبال وحفلات توزيع الجوائز، والجلسات المخصصة للشركات الناشئة والزيارات الميدانية إلى نخبة من المعالم الشهيرة، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من جلسات الصحة واللياقة.
وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بينش العالمية المنظمة للقمة: «بعد النجاح الكبير الذي شهدته قمة مستقبل الضيافة التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخراً، والتي شهدت العديد من النقاشات والجلسات المعرفية والتجارب الثقافية المميزة، تنتقل القمة لتعقد في إمارة أبوظبي في شهر سبتمبر القادم، والتي ستركز على مجموعة أوسع من الموضوعات التي سيكون لها تأثير قوي على قطاع الضيافة في مختلف أنحاء المنطقة، مثل تأثير ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على صناعة الضيافة، ونتائج المشهد الجيوسياسي السائد على آفاق الاستثمار الفندقي، وأهمية دمج التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات التشغيلية لقطاع الضيافة، وسيتم إثراء هذه الموضوعات بعدد من الدراسات والأمثلة الناجحة من الحياة الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «ستشهد قمة مستقبل الضيافة في أبوظبي مشاركة المئات من كبار المسؤولين والقادة الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين والمطورين ومالكي الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع للترحيب بالوجوه المألوفة التي ساهمت بدور كبير في نجاح دوراته السابقة، واستقبال الوافدين والمشاركين الجدد التواقين لحضور هذه الفعالية الصناعية المؤثرة لأول مرة والاحتفال بالنمو الذي يشهده هذا القطاع المزدهر في المنطقة، والمشاركة في المحادثات الغنية التي ستسهم في رسم ملامح صناعة الضيافة في المنطقة».
وجهة عالمية للأعمال
 قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات لمجموعة ميرال: «يعد استضافة قمة مستقبل الضيافة في جزيرة ياس أبوظبي بمثابة دليل قوي على الجهود المتواصلة التي تبذلها «ميرال» لتعزيز وتطوير الجزيرة، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة وأولى للأعمال والترفيه. نتطلع لانطلاق فعاليات القمة وبرنامجها الحافل بالجلسات والفعاليات المختلفة، والتي ستنظر في الاتجاهات الرئيسية التي سترسم ملامح صناعة الضيافة والسياحة في المستقبل. وندعو المشاركين من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية لاستكشاف المجموعة الواسعة من الأصول العالمية المختلفة، والعروض المتنوعة، والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها جزيرة ياس، والتي تجعل منها درة تاج الضيافة والترفيه في المنطقة».

أبوظبي
جزيرة ياس
السياحة
آخر الأخبار
لافروف وفيدان خلال مؤتمر صحفي في موسكو
عربي ودولي
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 20:00
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©