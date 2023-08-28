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«جمارك أبوظبي» تنجز مشروعاً سكنياً للموظفين في الغويفات

مبنى سكن الموظفين في منفذ الغويفات الحدودي (من المصدر)
29 أغسطس 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع مبنى سكن الموظفين العاملين في منفذ الغويفات الحدودي البري في منطقة الظفرة، بمساحة بناء إجمالية تقدر بحوالي 6000 متر مربع، وبتكلفة بلغت 46.5 مليون درهم.
يشمل المشروع مبنى مكوناً من ثلاثة أدوار خاص بالموظفين الذكور يحتوي على 100 غرفة نوم، ومبنى للخدمات، وغرفة حراسة، كما يضم مكتباً إدارياً، ومنطقة استقبال، و3 استراحات، ومجلساً، ومصلى، وصالة طعام رئيسية مع المطبخ، وصالة ألعاب رياضية، وملاعب خارجية، ومرافق خدمية والخدمات المساندة، ومواقف سيارات تخدم المركبات الصديقة للبيئة والمركبات العادية، بالإضافة إلى مبنى مكون من دور واحد خاص للموظفات الإناث يحتوي 10 غرف نوم، وغرفة استقبال، ونادياً رياضياً، ومجلساً.
وصمم المشروع الذي نفذ خلال 18 شهراً بإدارة شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وفق أرقى المعايير العالمية، ومتطلبات الاستدامة البيئية، وذلك على نحو يتماشى مع كود أبوظبي الدولي للبناء.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن المشروع يهدف إلى رفع الجاهزية الأمنية من خلال الاستمرارية في تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة في فترة الازدحام والطوارئ، فضلاً عن تبادل المعرفة بين المفتشين في المراكز الجمركية.

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