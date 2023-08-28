«غرفة دبي» تستعرض مزايا منصة قطاعات الأعمال

دبي (الاتحاد)

نظّمت غرفة تجارة دبي، مؤخراً ندوة توعوية إلكترونية حول المزايا التنافسية المتنوعة التي توفرها ضمن «منصة قطاعات الأعمال» التي أطلقتها بداية العام الجاري، وذلك لتحسين أداء وكفاءة ونشاطات مجموعات ومجالس الأعمال.

وتضم منصة قطاعات الأعمال مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التخصصية الاستثنائية، وتقدم باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعمالهم وتحقيق أهدافهم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في ازدهار بيئة الأعمال في إمارة دبي، إذ تعمل على ضمان تمثيل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتساهم في الحوار المتبادل مع الهيئات الحكومية، ومناقشة السياسات والتشريعات، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتها. وتشكل منصة قطاعات الأعمال إحدى المبادرات النوعية الذكية التي تسهل علينا توفير كل الأدوات والوسائل التي تحتاجها مجموعات ومجالس الأعمال لتحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتها في تنمية اقتصاد دبي».

وتضم المنصة خدمات استثنائية منها مكتبة رقمية ثرية للقوانين والتشريعات ذات الصلة، حيث تتيح المنصة لمجموعات ومجالس الأعمال فرصة تقديم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات بخصوص التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية. كما توفر المنصة خدمات إلكترونية للترخيص والتجديد لتوفير الوقت والجهود وتبسيط الإجراءات.