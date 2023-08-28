«بيورهيلث» تستحوذ على «سيركل هيلث جروب»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «بيورهيلث»، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي وتُعد أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، اتفاقية استراتيجية للاستحواذ على «سيركل هيلث جروب»، أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، ضمن صفقة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح مجموعة «سيركل هيلث جروب» جزءاً من مجموعة «بيورهيلث»، التي تضم بدورها مجموعة من مقدّمي الرعاية الصحية عالمية المستوى، بما في ذلك شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، والشركة الوطنية للضمان الصحي - «ضمان»، و«بيورلاب» - وهي أكبر شبكة مختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، و«رافد» - شركة مشتريات المجموعة، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية الذي يقود أبحاث الخلايا الجذعية المتطورة.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «بيورهيلث» على 100% من محفظة «سيركل هيلث جروب» ككل، والتي تشمل تخصصات مثل جراحة العظام والأورام وجراحة القلب والصدر وطب العيون وجراحة الأعصاب والجراحة العامة، بالإضافة إلى المستشفيات الحديثة المتطورة التي ركزت «سيركل هيلث جروب» على بنائها مؤخراً، بما في ذلك أول مستشفى متخصص لإعادة التأهيل في المملكة المتحدة.

وحضر كل من فرحان ملك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «بيورهيلث»، وبرنت لايتون، كبير مستشاري شركة «سنتين»، وبو غارفريك، نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في «سنتين»، حفل التوقيع الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال حمد العامري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا ظبي القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX:Alphadhabi): «يعدّ هذا الاستحواذ إنجازاً هاماً لشركتنا (بيورهيلث) القابضة ذ.م.م، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستدعم جهود نمونا ونجاحنا المتواصل».

وقال فرحان ملك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «يسعدنا أن نرحب بانضمام مجموعة (سيركل هيلث جروب) إلى عائلة (بيورهيلث)، في إنجاز كبير يعكس مساعينا الحثيثة نحو إنشاء شبكة رعاية صحية عالمية تُحدث ثورة في مجال رعاية المرضى. وتتمثل مهمة (بيورهيلث) في دفع عجلة الابتكار العلمي لإطالة عمر الشباب وتحسين جودة الحياة. ومن خلال دمج خبرات كلا المجموعتين، فإننا نؤثر بشكل إيجابي على حياة المرضى على مستوى العالم. وباعتبارها أكبر مجموعة للرعاية الصحية في المنطقة، تتمتع (بيورهيلث) بمكانة مرموقة تؤهلها لتقديم مساهمات كبيرة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات الطبية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات وخارجها».

وقالت سارة لندن، الرئيس التنفيذي في «سنتين»: «تعتبر (سيركل هيلث جروب) مجموعة رعاية صحية مبتكرة وذات تأثير إيجابي كبير على المرضى في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ونحن واثقون من أن عملياتها ستستمر في الازدهار - مما يوفر إمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة، وتقديم نتائج سريرية محسنة تحت مظلة (بيورهيلث). وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة أخرى في مراجعة محفظتنا وتُظهِر الزخم المستمر في إطار خطتنا المتعلقة بخلق القيمة المضافة».