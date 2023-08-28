20 % زيادة في معاملات الحوالات الدولية لـ«أبوظبي الإسلامي»

‏ أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تعزيز قدرات تطبيق الهاتف بإضافة خاصية جديدة تتيح للمتعاملين استخدام الرموز الترويجية على الحوالات المالية الدولية. يأتي إضافة الخاصية الجديدة بالتزامن مع إعلان المصرف تسجيل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في معاملات الحوالات المالية الدولية، من خلال قنواته الرقمية خلال النصف الأول من العام 2023.

ويعد «أبوظبي الإسلامي» أول مصرف في الدولة يقدم تخفيضات على قيمة رسوم الحوالات المالية باستخدام الرموز الترويجية، حيث يهدف إلى الارتقاء بتطبيقه الذكي إلى حل شامل لجميع أنواع الحوالات المالية.

وبعد إضافة هذه الخاصية، سجل المصرف إقبال نحو 2000 متعامل جديد على استخدام التطبيق الذكي للاستفادة من خاصية تحويل الأموال. ويجري العمل حالياً على إدخال المزيد من التحسينات وإضافة خصائص أخرى مثل الحوالات المالية إلى المحافظ الإلكترونية والبطاقات، وتوسيع نطاق خدمة الحوالات المالية الفورية إلى أكثر من 60 دولة، وإضافة أكثر من 80 عملة لإرسال الحوالات المالية إلى أكثر من 200 دولة.

وسجل المصرف إجراء نحو 95% من الحوالات المالية عبر قنواته الرقمية، حيث تستحوذ الحوالات المالية إلى منطقة الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا على النسبة الأكبر منها، فيما يتم إجراء الحوالات المالية إلى الهند على الفور أو خلال اليوم نفسه، ما يعزز عنصري الراحة والملائمة للمتعاملين. ويحرص «أبوظبي الإسلامي» على تحسين تجربة متعامليه على تطبيقه الذكي للهاتف المتحرك من خلال تقديم خصائص مناسبة تضمن لهم الراحة والملائمة. وبالإضافة إلى تضمين أحدث تلك الخصائص، يقدم المصرف رموزاً ترويجية تضمن للمتعاملين رسوماً مخفّضة على حوالاتهم المحلية والدولية عبر تطبيقنا الذكي.

وأفاد العديد من متعاملي مصرف أبوظبي الإسلامي إلى تفضيلهم لإجراء حوالات الأموال من خلال القنوات الرقمية للمصرف، سواء من خلال التطبيق الذكي للهاتف المتحرك أو المنصة الإلكترونية، وذلك لما توفره لهم من خدمات سريعة وموثوقة يمكن الوصول لها في أي وقت ومن أي مكان بحسب ما يلائمهم، بالإضافة إلى التحديثات الفورية التي تصلهم فور إجراء المعاملة.