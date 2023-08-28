1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 639 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم منها 43 مبايعة أراض بقيمة 321.81 مليون درهم و596 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85.82 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 29.74 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22.67 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9.95 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24.56 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46.37 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 43.91 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 94.73 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 101.37 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 267.43 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 27.53 مليون درهم و127 رهن فلل وشقق بقيمة 239.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 26.91 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.

في حين تم تسجيل 24 هبة بقيمة 45.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 13.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 9 ملايين درهم.