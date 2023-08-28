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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة
28 أغسطس 2023 14:44

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة 112 للمجلس على المستوى الوزاري المقرر عقدها يوم الخميس المقبل. مثل الدولة أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.    

تناقش اللجنة، التي تنعقد برئاسة اليمن وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالجامعة السفير على بن إبراهيم المالكي ، بنود مشروع جدول أعمال الدورة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111 ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الإقتصادي والإجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقدها في مملكة البحرين 2024 فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية.    

وتناقش اللجنة أيضا بندا حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط في نوفمبر القادم ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.    

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وتبحث اللجنة كذلك بنودا تتعلق بدعم الإقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021 ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الأفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.    

 كانت قد عقدت أمس اجتماعات اللجنة الإجتماعية للمجلس للتحضير لأعمال هذه الدورة فيما يتعلق بالملف الإجتماعي.

المصدر: وام
وزارة الاقتصاد
الإمارات
القاهرة
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