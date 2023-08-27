«المركزي»: 9489 مواطنة في القطاع المصرفي الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الكوادر النسائية الوطنية في القطاع المصرفي الإماراتي إلى 9489 مواطنة في شهر يونيو 2023، مقارنة مع 9304 مواطنات في شهر يونيو 2022 لتصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في هذا القطاع إلى 25.3% من إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي، في نهاية شهر يونيو 2023، بحسب إحصائيات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، فقد شهد قطاع التأمين أيضا، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة تمثيل المرأة الإماراتية خلال العامين الماضيين، حيث ازداد إجمالي عدد المواطنات الإماراتيات في شركات التأمين من 1181 مواطنة في شهر يونيو 2022 إلى 1359 مواطنة في شهر يونيو 2023، لتصل نسبة المواطنات إلى 8.2% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.

كما ازدادت نسبة الكوادر النسائية الوطنية في شركات التمويل بنسبة 12% خلال نفس فترة المقارنة، حيث ارتفعت نسبة الكوادر النسائية الوطنية إلى إجمالي القوى النسائية العاملة في شركات التمويل من 33% في شهر يونيو 2022 إلى 35% في شهر يونيو 2023.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لـ«الاتحاد»: لقد «حققت المرأة الإماراتية نجاحات بارزة وإنجازات نوعية في مصرف الإمارات المركزي والقطاع المالي في الدولة، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، للارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، وتمكينها وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات».

وأضاف: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يساهم مصرف الإمارات المركزي في مسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية، عبر استراتيجية واضحة لترسيخ مكانتها في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، فيما يستمر المصرف المركزي في العمل على زيادة نسب تمثيل المرأة الإماراتية على المستويات كافة.

وأشار معاليه إلى حرص وتركيز المصرف المركزي على فئة الشباب، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة بإشراك الشباب في كل القطاعات وخصوصاً الحيوية منها، مع تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتخصصة لتحقيق مستقبل مستدام مبني على المعرفة، حيث تمثل نسبة الكوادر المواطنة 38% في الفئة العمرية الأقل من 30 عاماً، ما يؤكد أن المرأة الإماراتية شريك فاعل ولها دور مؤثر في تخطيط وتنفيذ التوجهات والرؤية المستقبلية للمصرف المركزي والقطاع المالي.

وقدم معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على رعايتها ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية.

وقال معالي المحافظ: نحتفي بما حققته المرأة الإماراتية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقطاع المالي في الدولة من إنجازات ونجاحات مميزة في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة التي استثمرت في تمكين المرأة في جميع المجالات، حيث أثبتت قدرتها وكفاءتها وتفانيها، وأصبحت تتولى مناصب قيادية وحيوية مهمة، وتساهم بفاعلية في تطوير القطاع المالي في الدولة والمنافسة عالمياً، ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات، ورسم ملامح مستقبل الدولة.

وأضاف: يحرص المصرف المركزي بصورة متواصلة على وضع الخطط الاستراتيجية الهادفة التي تمكن المرأة الإماراتية لتكون لها بصمة فاعلة في رسم السياسات المالية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع والمبادرات المبتكرة، مما يُسهم في تعزيز أداء ومكانة القطاع المالي في الدولة.

المصرف المركزي

وتظهر البيانات أن المرأة الإماراتية في مصرف الإمارات المركزي أثبتت جدارتها وكفاءتها وتفانيها في العمل والإبداع، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية إلى 30.2% من إجمالي القوى العاملة في المصرف المركزي.

وحقق المصرف المركزي تقدماً لافتاً في مؤشر التوازن بين الجنسين، حيث بلغ التوازن بين الجنسين في الكوادر الوطنية العاملة بنسبة 47.08% للمرأة الإماراتية و52.92% للمواطنين الإماراتيين، ما يؤكد أن المرأة الإماراتية شريك فاعل ومؤثر في تخطيط وتنفيذ التوجهات والرؤية المستقبلية للمصرف المركزي والقطاع المالي.

كما تعد إنجازات المرأة الإماراتية في القطاع المصرفي نموذجاً رائعاً لنجاحات المرأة الإماراتية في الدولة، من خلال تمكينها ودورها المتميز في جميع المجالات المصرفية، حيث تشغل ثلاث إماراتيات منصب الرئيس التنفيذي لبنوك وطنية وعالمية، الأمر الذي ساهم في تصنيف القيادات النسائية الإماراتية بالأكثر إبداعاً وتأثيراً في المنطقة، وفق تقارير ودراسات عالمية.

رؤية القيادة

تمثل زيادة نسب التوطين في القطاع المالي، محوراً مهماً في خطط المصرف المركزي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة والخطط الاستراتيجية للحكومة، حيث تستهدف مبادرات المصرف المركزي استحداث 5000 وظيفة حيوية جديدة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026، من خلال برنامج «إثراء للتوطين في القطاع المالي»، والذي تم إطلاقه رسمياً في عام 2023.

وبلغ عدد المواطنات اللاتي التحقن وتدربن في برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي في مختلف المسارات التعليمية 734 مواطنة، بنسبة 80% من إجمالي أعداد المواطنين الذين تم توظيفهم في عام 2022.

حضور قوي

وقالت فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي، لقطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً قوياً في جميع المجالات التنموية، وأظهرت قدرتها على الإبداع والتميز والريادة من خلال مساهماتها الفاعلة في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وبالتحديد في القطاع المالي، لتثبت أنها شريك مهم في عملية التنمية المستدامة التي تنشدها دولة الإمارات للمستقبل، وذلك لما تتمتع به من قدرات عالية وكفاءة عالمية، تشكل مصدر إلهام كبيراً للمرأة في ميادين الإبداع والابتكار. ولم تكن هذه النجاحات والإنجازات لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة، التي أولت جلَّ الاهتمام والرعاية للمرأة، ومهدت جميع السبل لضمان تمكينها في شتى المواقع والميادين.

وتوجهت الجابري بمناسبة يوم المرأة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بأسمى آيات التقدير والامتنان على كل الدعم والإلهام الذي قدمته وتقدمه للمرأة الإماراتية، وعلى دورها المحوري في تمكين المرأة الإماراتية وتهيئة كل الظروف أمامها لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التطوير والتنمية المستدامة. ويشكل شعار «نتشارك للغد» للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية للعام 2023، تجسيداً لطموح المرأة الإماراتية الذي لا حدود له نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً.

دور حيوي

قالت الدكتورة فاطمة أحمد الحمادي، مدير مسؤول، في التصميم المؤسسي بإدارة الموارد البشرية ومشرفة على مجلس الشباب في المصرف المركزي، إن المرأة الإماراتية حققت خلال المرحلة الماضية الكثير من الإنجازات النوعية التي ساهمت في دعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات، لتثبت للعالم كفاءتها ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد على مشاركتها الفاعلة في بناء ورسم ملامح المستقبل.

وأضافت «لقد شهدنا مؤخراً تصدر الإمارات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023» الصادر عن «البنك الدولي»، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسية شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي. مما يمهد الطريق أمامنا للاستمرار في تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. وأود أن أعرب عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة، لما يقدمونه من دعم وتشجيع كبيرين للمرأة الإماراتية على كل المستويات».

تعزيز التنمية

قالت مي إبراهيم بومجيد، رئيس الاتصال في المصرف المركزي، إن المرأة الإماراتية تشكل شريكاً وسنداً حقيقياً في بناء الوطن والإنجازات الطموحة التي حققتها دولة الإمارات. وبفضل دعم القيادة الرشيدة، والعطاء اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، أصبحت المرأة الإماراتية تشارك بكفاءة في الجهود الوطنية في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل مستدام للدولة، وهي تواصل العمل في مسيرة التفوق والريادة في المستقبل، بعد أن حققت خلال المرحلة الماضية واحداً من أعلى معدلات التنمية عالمياً في كل المجالات، حيث ساهمت هذه الإنجازات في حصولها على ثقة الكثير من المؤسسات الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتخصصة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، على رعايتها ودعمها للمرأة الإماراتية لبناء مستقبل أفضل.

بصمات نوعية

قالت مريم السليماني، رئيس الرقابة على التأمين في المصرف المركزي، إن المرأة الإماراتية، تركت بصمات نوعية في القطاع المالي في الدولة ومنها قطاع التأمين، بفضل دعم القيادة الرشيدة اللامحدود، حيث اضطلعت وبكل جدارة بعمليات تنفيذ المشاريع الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، لتكون محط تقدير وإعجاب العالم. وتحظى المرأة الإماراتية في المصرف المركزي بدعم واسع وحضور فاعل ومؤثر في القطاعات والإدارات الرئيسية كافة، كشريك أساسي في رفد جهود المصرف المركزي الرامية إلى تحقق الريادة عالمياً في تعزيز الاستقرار المالي ودعم تنافسية الدولة.

سجل حافل

قالت فايزة العوضي، رئيس حماية المستهلك المالي، في المصرف المركزي إن السجل الحافل للإنجازات الوطنية التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف الميادين والقطاعات، يؤكد أن الرهان الحقيقي على قدرات وإمكانيات المرأة الإماراتية لا حدود له، حيث نراها تبدع وتتميز في الوظائف والمراكز الحيوية في المصرف المركزي والقطاع المالي والتأميني.

وأضافت العوضي أن قيادة المصرف المركزي لم تتوان عن تمكين المرأة الإماراتية، وهي تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز حضورها الفعال في مختلف الميادين وتقديم جميع أشكال الدعم لتطوير مهاراتها وتنمية قدراتها وتوسيع أفاقها المعرفية والعملية.

وجود متميز

قالت أميرة أحمد، رئيس إدارة الجرائم المالية بالإنابة، بمصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في الدولة، إن للمرأة الإماراتية دوراً حاسماً ونشطاً في عملية بناء الوطن وتحقيق الإنجازات النوعية التي شهدتها دولة الإمارات، حيث أصبحت اليوم تتميز بالكفاءة والخبرة المتعمقة في مجالات التخطيط والسياسات المالية والنقدية، وتسجل وجوداً متميزاً في مراكز صنع القرار، لتصبح شريكاً فاعلاً في تطوير القطاع المالي وضمان الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أميرة أحمد أن المرأة الإماراتية تشهد مرحلتها الذهبية في مجال التمكين بفضل دعم القيادة الحكيمة، وهي تواصل في تحقيق طموحاتها وأمانيها في جميع القطاعات، لتكون داعمة مهمة في بناء مستقبل دولة الإمارات.