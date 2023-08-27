«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحتفل بالمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك ضمن فعالية بارزة عُقدت لتكريم تفاني المرأة الإماراتية ودورها المحوري في تشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات.

ويأتي هذا الاحتفال تحت شعار «نتشارك للغد»، والذي وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بأن يكون شعاراً ليوم المرأة الإماراتية للعام 2023.

وفي كلمتها الرئيسية، حثت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، النساء الإماراتيات والمقيمات للمضي قدماً في كتابة قصص نجاحهن، وأكّدت على الدور المحوري للدعم المتبادل والمعرفة المشتركة والشراكات في صياغة مستقبل واعد. وأضافت: «تذكّري أن المستقبل الذي ترسمينه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جهودنا الجماعية. إن الشراكات التي نقيمها، والمعرفة التي نتشاركها، والدعم الذي نقدمه لبعضنا البعض، هي التي ستشكل مشهد الغد».

من جانبها، قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نشجع الأجيال القادمة على أهمية التعلم المستمر، ومواصلة السعي الجاد نحوه، نعيش اليوم في عصر تحولي جديد، مبني على اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، يتطلب منا جميعاً اكتساب مهارات وقدرات مبتكرة، كجزء من تعزيز رأس المال البشري في المستقبل». وفي معرض حديثها عن سنوات خبرتها في مسيرتها المهنية، أكّدت الدكتورة منال تريم، عضو مجلس الأمناء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، دور حكومة الإمارات العربية المتحدة في التخطيط الدقيق لتحقيق التقدّم المجتمعي. وقالت: «كل ما تفعله حكومتنا من أجلنا مخطط له بشكل ممتاز. لا يقتصر الأمر على الإلهام فحسب، بل إنه تم التخطيط له مسبقاً ليتناسب مع خططنا المستقبلية».

وأضافت «نحن بحاجة إلى رد الجميل. نحن بحاجة إلى العمل، نحن بحاجة للتأثير على الآخرين. وأنا متأكدة أنه من خلال وجودكن هنا اليوم». من جهتها، أكدت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية التعاون والعمل المشترك في تحقيق الإنجازات، وأضافت: «من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل المعارف والخبرات مع الزميلات والزملاء، والمرشدين والموجهين، والشركاء، إضافة إلى الحرص على مواكبة التطورات الجديدة، يمكننا فتح آفاق جديدة للنمو وتطوير حلول مبتكرة للتحديات، فالتشارك يمثل حجر الأساس للمرأة الإماراتية لتحقيق أهدافها».