المواطنات يبدعن في عمليات «إمباور»

دبي (الاتحاد)

تحتفل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك للغد»، مستذكرة مسيرة نهضة بنات الوطن منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما مثّلته تلك الانطلاقة من إنجازات استثنائية مكنت المرأة في أن تسمو بفكرها وعلمها وعملها ومكانتها ودورها الحيوي في ماضي وحاضر ومستقبل الوطن.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أنه في هذا اليوم المميز للمرأة الإماراتية، تدار جميع عمليات الإشراف والرقابة على الإنتاج والتوزيع على أيدي وعقول مواطنات يبدعن في أداء مهامهن من مركز القيادة والتحكم (CCC) الذي يعتبر مركز القيادة الرئيسي للمؤسسة والذي تتم من خلاله جميع عمليات «إمباور»، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية تعيش نهضة تنموية على جميع الأصعدة، حيث شهدت تحولات نوعية في مسيرتها في شتى المجالات، وتواصل اليوم تلك المسيرة المعطاء بخطوات واثقة لتحقيق المزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة.