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60 مليار درهم استثمارات 25 ألف إماراتية

ريد الظاهري
28 أغسطس 2023 03:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت ريد حمد الشرياني الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية نجحت في تعزيز تواجدها ومكانتها في قطاع الأعمال بالدولة، حيث تدير رائدات وسيدات الأعمال في الوقت الراهن مشاريع واستثمارات تفوق 60 مليار درهم.
وذكرت الظاهري، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أن أعداد سيدات الأعمال بالدولة في تزايد مستمر مع دخولهن مجال الاقتصاد والأعمال والاستثمار، حيث يفوق عددهن في الوقت الراهن 25 ألف سيدة أعمال، ويملكن أكثر من 50 ألف ترخيص تجاري.
وثمّنت الظاهري توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون «نتشارك للغد»، معربة عن أملها أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من النمو في عدد وحجم أعمال رائدات وسيدات الأعمال بالدولة.
وأوضحت أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على القيادة وتحمل المسؤولية، حيث تستحوذ على ما يفوق 65% من حجم القوى العاملة في القطاع الحكومي، كما تستحوذ الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين على نحو 57.3% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، وتصل مساهمة المرأة في سوق العمل في الدولة إلى نحو 46.6%

ريد الظاهري
مجلس سيدات أعمال الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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