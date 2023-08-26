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«أبوظبي التعاونية» تطلق حملة العودة إلى المدارس

مبنى «أبوظبي التعاونية» (من المصدر)
27 أغسطس 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية عن انطلاق حملاتها التسويقية المخصصة للعودة إلى المدارس، عبر تخفيضات كبيرة ومتميزة على مجموعة متنوعة من السلع، خصوصاً السلع المدرسية، مثل: القرطاسية والحقائب المدرسية والملابس والمواد الاستهلاكية الغذائية والمنتجات الإلكترونية، وذلك ضمن 3 حملات ترويجية مخصصة لهذه المناسبة.
بهذه المناسبة، قال أيوب محمد عبدالله، المدير التنفيذي للعمليات في جمعية أبوظبي التعاونية: «نسعى دائماً، وخصوصاً خلال هذه الفترة إلى تقديم تجربة تسوق متميزة لعملائنا، من حيث الجودة والتنوع والسعر المناسب».
وأضاف: «إن عروض العودة إلى المدارس هي أيضاً مسؤولية مجتمعية تحتم علينا توفير الدعم اللازم للطلبة وعائلاتهم عبر التخفيضات الكبيرة وتخفيف الأعباء المادية عنهم قدر المستطاع، وما يميزنا هذا العام، هو توفير تشكيلة واسعة من الأصناف التي تدخل ضمن عروضنا المستمرة خلال هذه الفترة بأفضل الأسعار التنافسية في السوق، وكذلك توفير خيارات متعددة للسلعة الواحدة، كي نمنح المتسوقين خيارات متعددة، سواء من حيث الصنف أو من حيث السعر، وذلك بما يتناسب مع القدرات الشرائية لجميع فئات المتسوقين في فروع جمعية أبوظبي التعاونية، وفروع سبار وميغامارت، وكذلك عبر تطبيق التسوق الإلكتروني ماي كووب».

جمعية أبوظبي التعاونية
العودة إلى المدارس
السلع
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