49% نسبة المواطنات المدخرات في «الصكوك الوطنية»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

وصلت نسبة المواطنات المدخرات من حملة الصكوك الوطنية إلى 49%، بحسب رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة «الصكوك الوطنية».

وأكدت لوتاه، لـ«الإتحاد»، أن برنامج المكافآت لدى الصكوك الوطنية، الأكبر على مستوى الدولة، يشكّل حافزاً للعملاء على الادخار والاستثمار، حيث بلغت نسبة النساء الحاصلات على مكافآت من مختلف الفئات إلى 47.6%، مشيرة إلى أن شركة «الصكوك الوطنية» انطلاقاً من دورها المجتمعي، تعمل على تمكين المرأة الإماراتية من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها، حيث أطلقت الشركة حساب «تجوري الإماراتيات»، وهو حساب الادخار الأول من نوعه والمصمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات.

وقالت لوتاه، إن عدد المشاركين في برنامج الصكوك الوطنية المتوافق مع الشريعة الإسلامية يتجاوز حالياً 800 ألف حساب ادخاري، كاشفة أن الشركة تجري سحبين كل 3 أشهر على جوائز عدة بما في ذلك جائزة المليونير أحدهما مخصص للمواطنين والمواطنات الإماراتيات، والآخر للمقيمين في الدولة المدخرين مع الشركة.

وأشارت لوتاه، إلى أن شركة «الصكوك الوطنية» عقدت أيضاً اتفاقية تعاون مع هيئة المرأة العربية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى تمكين المرأة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تزويد المرأة العربية بمهارات الإدارة المالية وأدوات الادخار القيمة.

وأضافت أن يوم المرأة الإماراتية يعد فرصة للاحتفال بمساهمة المرأة وتكريماً لدورها الريادي والتنموي في بناء دولة الإمارات، منوهة بأن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، شعار «نتشارك للغد» لهذا العام، يأتي تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون للدولة عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.