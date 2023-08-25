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الاقتصادي

«النقد العربي»: 4.58 تريليون دولار رسملة البورصات العربية

مقر صندوق النقد العربي
26 أغسطس 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد) 

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ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4 تريليونات، و583 ملياراً و805 ملايين و212 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي. وأظهرت النشرة ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية بمقدار 1.27% أو ما قيمته 57.4 مليار دولار مقارنة بنحو 4 تريليونات و526 ملياراً و359 مليوناً و504 آلاف دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.
وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من شهر أغسطس 2023 مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة ليصل إلى حوالي 489.25 نقطة.
وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي  للسوق المالية السعودية «تداول» نحو 3.07 تريليون دولار.

البورصات العربية
صندوق النقد العربي
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