إماراتيات يُبدعن في قطاع التجزئة بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

عاماً بعد آخر يتزايد عدد المواطنات العاملات بالعديد من التخصصات بقطاع التجزئة في أبوظبي، وتتزايد مساهمتهن في تطور هذا القطاع من خلال لعب دور بارز في إثراء وتعزيز تجربة المتسوقين وخدمتهم وتعزيز التعاون بين تجار التجزئة، وضمان عمل الموظفين ببيئة إيجابية ومنظمة وتحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين والأهداف التنظيمية. وتعمل المراكز التجارية بأبوظبي، على استقطاب عدد ملحوظ من الإماراتيات للاستفادة من قدراتهن وإبداعاتهن في المجالات المختلفة بقطاع التجزئة.

تقول فاطمة الفردان، مدير أول لعلاقات التجزئة في شركة المارية للتجزئة، التي لديها خبرة تزيد على عقد من الزمن في مجال الأزياء والبيع بالتجزئة: «دوري الحالي كمدير أول لعلاقات التجزئة تعزيز تجربة الضيوف وزيادة الربحية والارتقاء بخدمة العملاء، ودعم تجارب التسوق وتعزيز التعاون بين تجار التجزئة، ليساهم ذلك في خلق مجتمع نابض بالحياة داخل مركزنا التجاري».

وتضيف «ومن خلال الاطلاع على تعليقات الضيوف والاستفادة منها، وتنفيذ استراتيجيات ترويجية ملموسة وفعالة وتقديم مبادرات تسويقية مميزة، أهدف إلى رفع مستوى رضا العملاء وولائهم وإقامة شراكات مبتكرة وتقديم الدعم المستمر لتجار التجزئة، بهدف زيادة حركة التسوق، ورفع مستوى المبيعات وتعزيز الربحية الإجمالية».

وتقول الفردان: «من خلال هذا النهج الاستراتيجي، أنا متحمسة لإيجاد بيئة لا يستمتع فيها ضيوفنا بالتسوق وتناول الطعام فحسب، بل يشعرون أيضًا بأنهم جزء من تجربة غامرة وغنية».

وحول يوم المرأة الإماراتية، تؤكد الفردان «أنا ملتزمة بشدة بدعم رؤية القيادة الرشيدة للاستدامة، وأدرك أن القرارات التي نتخذها اليوم، سواء على صعيد حياتنا الشخصية أو المهنية، لها تأثير كبير على مستقبل عالمنا للأجيال القادمة».

وتضيف «ستلعب مساهمات المرأة الإماراتية القيّمة دورًا محوريًا في ضمان نجاح هذا التعاون وتحويل تطلعاتنا لمستقبل أكثر استدامة إلى واقع ملموس».

وبدأت الفردان مسيرتها المهنية كرائدة أعمال، حيث نجحت في إطلاق علامتها التجارية الخاصة للأزياء (فاطمة الفردان للتصميم).

وكان من أعظم إنجازاتها المهنية، عرض مجموعتها في أسبوع الموضة في نيويورك كأول مصممة أزياء إماراتية تشارك في هذا الحدث الكبير مما دعم دخولها إلى عالم الموضة العالمي.

وتقود وعود المطوع، مدير الموارد البشرية في شركة المارية للتجزئة، والتي تمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة المتنوعة في قسم الموارد البشرية، عملية تنفيذ سياسات الشركة وإدارة أداء وعلاقات الموظفين، وتتمتع بنظرة ثاقبة ومهارة عالية في حل المشكلات وتحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين والأهداف التنظيمية.

وفي منصبها السابق كشريك أول في رأس المال البشري في «مبادلة للرعاية الصحية»، كانت وعود مسؤولة عن تطوير ومراجعة وتنفيذ السياسات والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات لتلبية المتطلبات التنظيمية الشاملة. كما شغلت منصب مدير الموارد البشرية في مستشفى الكورنيش، التابع لشركة «صحة»، وكان لها دور محوري في وضع خطط طويلة الأمد لوظائف الإدارات، وإبرام الاتفاقيات الخاصة بمستوى الخدمة واقتراح التعديلات لتعزيز فعالية المؤسسة بشكل عام.

وتقول المطوع «في شركة المارية للتجزئة، نؤمن بتمكين وتقدير مساهمات المرأة الإماراتية، حيث قمنا سابقًا بتنظيم فعاليات خاصة وورش عمل وندوات تركز على إلهام الموظفات والعملاء من النساء ودعمهن».

وحول الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات، تقول المطوع «المرأة الإماراتية جزء لا يتجزأ من تطور وتقدم قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات، فهي تمتلك وجهات نظر فريدة وأفكاراً إبداعية وصفات قيادية قوية». وتؤكد المطوع: «إن التزامنا بالتنوع والشمول هو الدافع لعجلة الابتكار والإبداع ضمن فرق عملنا حيث نضمن تكافؤ الفرص لجميع الموظفين، وندعم تقدمهم من خلال برامج الإرشاد والتدريب على القيادة وأولويات العمل. ونعتقد أنه من خلال تمكين كل فرد في القوى العاملة لدينا، فإننا نعزز النجاح الشامل لشركتنا».

وتشير المطوع «يعد التوازن بين الأسرة والعمل والحياة جزءًا من قيمنا الأساسية في شركة المارية للتجزئة، نحن نتفهم أهمية دعم الحياة الشخصية للموظفات مع تعزيز بيئة عمل منتجة. ويتجلى التزامنا برفاهيتهم من خلال مبادرات مثل ساعات العمل المرنة وخيارات العمل عن بعد وسياسات إجازة الأمومة والتدريب على القيادة والتطوير لضمان ازدهار وتقدم الموظفات على الصعيدين الشخصي والمهني».