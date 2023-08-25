الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين ترفع طاقة ومبيعات «بروج»

أبوظبي (وام)

قال الدكتور حسن كرم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بروج بي ال سي «بروج»، إن الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التي تم بناؤها في موقع مصنع بروج 3 بمدينة الرويس الصناعية تُعد إنجازاً مهماً ورئيسياً في استراتيجية بروج لعام 2030، بعد أن ساهمت منذ بداية تشغيلها الناجح قبل نحو 18 شهراً، بتحقيق مبيعات بقيمة 1.81 مليار درهم، كما ساهمت في زيادة حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة من البولي أوليفينات بنسبة 10% على أساس سنوي».

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الوحدة الخامسة تساهم في تعزيز مجموعة الشركة من المنتجات وإتاحة الفرصة لزيادة عروض الشركة من حلول البولي بروبيلين، كما تساهم في دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة لدى الشركة من خلال تعزيز سلاسل القيمة المحلية وتشجيع صناعة السلع محلياً، وتوفير فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وقال، إن الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين ساهمت خلال النصف الأول من عام 2023 بتحقيق مبيعات بقيمة 767 مليون درهم من مادة البولي بروبيلين، والتي تمثل نحو 22% من حجم إجمالي الإنتاج لمادة البولي بروبيلين و10% من حجم الأعمال للشركة، واستقطبت الأسواق الرئيسية لبروج في آسيا نحو 68% من إجمالي مبيعات الشركة، في حين استحوذت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على 32% الباقية من المبيعات الإجمالية.

وأشار إلى أن الوحدة ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من البولي بروبيلين بأكثر من 25%، ووسعت مجموعة المنتجات التي توفرها للعملاء، ومع تشغيل الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين ارتفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى 5 ملايين طن في عام 2022، ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف خلال العقدين الماضيين. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات للعمليات في «بروج»، إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات المصنعة من مادة البولي بروبيلين خلال العقود القادمة كونها مادة متعددة الاستخدامات وقابلة لإعادة التدوير بسهولة، لافتاً إلى أن الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين تعزز ما تعرضه الشركة من المنتجات المستدامة والمبتكرة والمتميزة لتلبية الطلب المتنامي، وتستخدم مادة البولي بروبيلين التي تنتجها الوحدة في تصنيع حلول التغليف المطور القابلة لإعادة التدوير وتصنيع أنابيب متينة وخفيفة الوزن وقابلة للتحمل لتطبيقات قطاع البنية التحتية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق البولي بروبيلين في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بمعدل سنوي قدره 5.5% وتبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي، مضيفا أن الشركة تستفيد من هذا الطلب والنمو المتوقع من خلال إضافة المزيد من أصناف الحلول إلى مجموعة من المنتجات، إضافة إلى دعم عملاء الشركة وتعزيز سجلها الحافل بالنجاح.

وقال إن الشركة تتبع استراتيجية شاملة في الاستدامة، مما يعزز التزامها العميق بالاستدامة والانتقال في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الاقتصاد الدائري برز كمجال تركيز مهم بشكل خاص بالنسبة للشركة، حيث لدى بروج فريق متخصص يركز على مساهماتها في الاقتصاد الدائري. كما تعمل على تطوير الحلول الاستهلاكية وحلول البنية التحتية التي تدعم مبدأ التدوير عبر أعمالها وخارجها، وذلك من خلال تقليل مخلفات المواد المستهلكة واستعادتها بعد انتهاء صلاحيتها ودورة حياتها كمنتجات.