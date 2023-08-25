مذكرة تفاهم بين «سياحة عجمان» وجامعة المدينة

عجمان (الاتحاد)

وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان، مذكرة تفاهم مع جامعة المدينة-عجمان، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مجال الخدمات المجتمعية والتجارب المؤسسية، وقعها من جانب الدائرة مديرها العام، محمود خليل الهاشمي، ومن جانب الجامعة مديرها، عمران خان.

وتنص المذكرة على أن تقدم الجامعة منحاً دراسية جزئية لموظفي دائرة التنمية السياحية وعائلاتهم ممن يتم ترشيحهم حسب معايير متفق عليها، بينما تقدّم الدائرة تسهيلات العمل التطوعي لطلبة الجامعة لتمكينهم من المشاركة في الفعاليات والبرامج المشتركة، إلى جانب تعاون الجانبين كما في مجال تعزيز الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين. ويشمل التعاون كذلك، مجالي الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين.

وقال محمود خليل الهاشمي، إن توقيع الاتفاقية، يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع المنشآت الأكاديمية البارزة في الإمارة.

من جهته، قال عمران خان، إن التعاون مع دائرة التنمية السياحية سيسهم في تسليط الضوء على التخصصات والبرامج الأكادیمية التي توفرها الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل والارتقاء بالمجتمع.