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«سيدات أعمال عجمان» ينظم ورشاً تدريبية متخصصة

«سيدات أعمال عجمان» ينظم ورشاً تدريبية متخصصة
26 أغسطس 2023 01:00

عجمان (وام)

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قالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إن البرنامج الصيفي الذي نظمه المجلس بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة، تضمن تنفيذ ورش تدريبية متخصصة استهدفت تعزيز قدرات ومهارات صاحبات المشاريع والراغبات في بدء مشاريع جديدة، إلى جانب تعزيز استفادة الناشئة واستغلال أوقات فراغهم وتوعيتهم بأسس اختيار وإدارة المشاريع والتسويق الناجح للخدمات والمنتجات.
وأوضحت أن ورش البرنامج شملت «استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الحر»، و«أفكار لصيف صحي»، و«الصناعة المستدامة»، و«احتراف الذكاء الاصطناعي»، و«البريستا الصغير المحترف»، و«استخدامات الذكاء الاصطناعي للناشئين».

آمنة خليفة آل علي
مجلس سيدات أعمال عجمان
عجمان
الإمارات
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