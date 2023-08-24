عبدالله بن طوق: التكتلات الاقتصادية ترسم ملامح المشهد الاقتصادي

دبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» يفتح آفاقاً تنموية كبيرة حيث تضم تلك المجموعة إلى الآن عدداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهو ما يخلق فرصا اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولاً ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول البريكس وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف معاليه: «تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن والمستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي وتنمية التجارة وتدفقات الاستثمار دولياً ومرونة سلاسل التوريد العالمية».

وأشار معاليه إلى أن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد يكتسب أهمية متزايدة، حيث يعزز سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات ويوسع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، فضلاً عن أنه يعطي مساحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية ويفتح ممرات تجارية وفرصاً استثمارية واسعة، ويسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.