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الاقتصادي

محمد الحسيني: دعم التنمية العالمية المستدامة

محمد الحسيني
25 أغسطس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس تأتي تتويجاً لجهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الحريصة دوماً على تأسيس وتطوير شراكات ترسخ مكانتها المالية والاقتصادية الدولية، انطلاقاً من نهجها في دعم التنمية العالمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات الناشئة والنامية». وأضاف معاليه: علاقتنا مع مجموعة البريكس ليست وليدة اليوم وإنما تعود لأكتوبر 2021، حين انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس، والذي تشغل الخبرات الإماراتية عضوية مجلس الإدارة فيه، وتشارك الدولة بفاعلية في اجتماعاته الدورية والندوات وحلقات العمل والنقاشات وتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات لما فيه مصلحة الدول الأعضاء والدول الشقيقة، وخاصة في ما يتعلق بالتحديات العالمية المشتركة، وذلك من خلال تطوير هيكلية جديدة للشراكات العالمية في المجال الإنمائي الدولي على أسس المنفعة والاحترام المتبادل.

محمد الحسيني
الإمارات
مجموعة بريكس
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