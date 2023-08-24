عضوية «بريكس».. ترسخ مكانة الإمارات الاقتصادية

يوسف البستنجي، وحسام عبدالنبي (أبوظبي)

أجمع خبراء ماليون على أهمية انضمام دولة الإمارات إلى عضوية مجموعة «بريكس»، وما يحمله ذلك من آفاق واعدة وترسيخ للمكانة الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات عالمياً. وقالوا إن عضوية «بريكس» ستعزز العلاقات الاقتصادية مع دول المجموعة التي تمثل 25 % من الاقتصاد العالمي، إلى جانب زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة، مؤكدين أن الانضمام لعضوية «بريكس» يظهر انفتاح الدولة وسعيها لبناء اقتصاد عالمي وشراكات دولية إيجابية مع مختلف الأطراف والتكتلات الاقتصادية في العالم.



انعكاسات إيجابية

وتفصيلاً، يؤكد محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية، أن هذه الخطوة مهمة وموفقة لأن انضمام الإمارات لهذا التكتل الذي يمثل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، هو مسألة ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني الإماراتي.

وأوضح أنه في الوقت الذي يتجه فيه العالم لبناء تكتلات إقليمية ودولية واستراتيجية جديدة، في أوروبا وأميركا وآسيا وغيرها، فإن انضمام الإمارات لهذا التكتل هو مسألة مهمة جداً، مؤكداً في الوقت نفسه أن أعضاء مجموعة «بريكس» سيستفيدون من انضمام الدولة، خاصة أنها تسهم بفعالية في عملية زيادة الابتكار وخلق بدائل تمويلية لدول كثيرة من العالم في ظل إنشاء بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.

وذكر ياسين، أن التجمعات مثل «بريكس» تمثل مجموعات اقتصادية تجمع دولاً ناشئة ومتقاربة وشبيهة باقتصاد الإمارات. وأضاف أن الإمارات دائماً هي حلقة وصل مهمة بين دول العالم ويعتبر دخول الدولة في هذا التكتل من مصلحة الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن دور الدولة دائماً في أي تكتل أو منظمة أو مجموعة دولية هو دور إيجابي، يدعم التفاهم والاستقرار، والتطور، والتقدم الاقتصادي، والتنمية.

ولفت ياسين إلى أن الإمارات لديها بنية تحتية ومراكز مالية عالمية متطورة جداً، في أبوظبي ودبي، وأكد أن أعضاء المجموعة في «بريكس» أيضاً سيحققون منافع متبادلة مع دولة الإمارات، لافتاً إلى أن قبول عضوية الدولة يعد إشارة من الدول الأعضاء بأهمية الاقتصاد الإماراتي وأهمية القيمة التي ستضيفها لهذه المجموعة.



الانفتاح على العالم

ومن جهته، يرى عبدالقادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن موافقة قادة مجموعة «بريكس» على ضم الإمارات إلى المجموعة خطوة مهمة وتعكس حكمة القيادة الرشيدة، وثقل المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات في المنطقة، ومكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية، مؤكداً أن تلك الخطوة تظهر انفتاح الدولة على التعامل مع العالم بأسره وحرصها على تعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً عبر بناء شراكات دولية متعددة وعلاقات متوازنة مع الجميع.

وأوضح عبيد أن انضمام الإمارات إلى عضوية «بريكس» سيفتح مجالات وآفاقاً اقتصادية واعدة سواء للدولة أو للدول الأعضاء في المجموعة، خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال إن الإمارات دائماً ما تستهدف التعاون مع جميع الأطراف والتكتلات الاقتصادية في العالم ويأتي الانضمام إلى مجموعة «بريكس» في ظل العلاقات الاقتصادية القوية مع دول المجموعة والتي ترتبط بالفعل بعلاقات وثيقة مع الإمارات وأهمها الصين والهند وروسيا، مشيراً إلى أن الدولة تتميز باقتصاد قوي وتوفر بيئة استثمارية تنافسية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه، وبالتالي ستكون قادرة على تحقيق استفادة مزدوجة للطرفين سواء من جذب الاستثمارات الأجنبية من الدول الأعضاء في المجموعة مع توفير بيئة تنافسية ومميزة لازدهار تلك الاستثمارات.

وأضاف أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو تنمية العلاقات الاقتصادية وتبادل المنفعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية في العالم، مختتماً بالتأكيد على أن تكتل «بريكس» يعد شريكاً استراتيجياً وستشهد العلاقات الاقتصادية مع دول التكتل مزيداً من النمو والازدهار بعد الانضمام الرسمي للتكتل في بداية العام القادم.



تبادلات تجارية

ومن جهته، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن تجمع دول «بريكس» يعد من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، إذ يضم أكثر من 40% من سكان العالم و25% من الاقتصاد العالمي، وتالياً فإن انضمام الإمارات لعضوية ذلك التجمع يحمل مستقبلاً واعداً لاقتصاد الدولة وفرصاً اقتصادية مؤكدة.

وأضاف أن أهم المكاسب من انضمام الدولة لعضوية «بريكس» هو زيادة تفعيل التبادلات التجارية بالعملات المحلية، وهذا يعطي مكانة اقتصادية دولية إضافية لدولة الإمارات خاصة أن الدرهم الإماراتي يعد من أهم العملات التي تصلح للتبادلات التجارية المقبولة عالمياً بسبب تدني نظام مخاطر الدولة واستقرار النظام السياسي والاقتصادي، إلى جانب سمعة الدولة وعلاقتها الدولية الطيبة واستقرار عملتها في ظل الارتباط بالدولار الأميركي، موضحاً أن ذلك التوجه كان قائماً من قبل الانضمام لعضوية «بريكس» حيث تم تنفيذ صفقات للتبادل التجاري بالعملة المحلية مع الهند وروسيا اللتين تعدان من أهم الأعضاء في مجموعة «بريكس».

ولفت الطه إلى أن الإمارات عضو مشارك في بنك التنمية التابع لمجموعة «بريكس» الذي تم تأسيسه من قبل الدول الخمس الأعضاء في المجموعة، ولذا يتوقع أن يكون لها دور مهم في البنك بعد الانضمام فعلياً للعضوية. وذكر أن أهم المكاسب أيضاً تتمثل في زيادة التجارة البينية مع دول المجموعة بالعملة المحلية حيث ستكون الصفقات التجارية بتكلفة أقل في ظل تقليل مصاريف التحويلات المالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الانضمام لعضوية «بريكس» يعزز القوة الناعمة لدولة الإمارات ونهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية.



الاقتصاد الإماراتي متميز

إلى ذلك، قال أمجد نصر، الخبير المصرفي، إن نجاح دولة الإمارات في الحصول على عضوية مجموعة «بريكس»، هو نجاح لإدارة الملف الاقتصادي بالدولة، بحكم أن الإمارات تمثل ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، ويعتبر النموذج الاقتصادي الإماراتي من أنجح النماذج الاقتصادية في المنطقة. وأضاف أنه في حين تعتبر العضوية مكسباً للدولة فهي أيضاً مكسب لأعضاء مجموعة «بريكس» الآخرين، باعتبار أن وجود النموذج الإماراتي الناجح ضمن دول المجموعة يعزز نجاحها ويدعم الثقة بها، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر نموذجاً متميزاً منفتحاً على العالم ويسجل نمواً قوياً، وهو أحد الأسواق والمراكز التجارية المهمة جداً في العالم.

وبين نصر أن انضمام الإمارات لمجموعة «بريكس» يعزز خطط التنمية المستدامة ويدعم نمو الصادرات للإمارات، ويسهم بزيادة الانفتاح على الدول الأعضاء في المجموعة، ويسهم في بناء اقتصاد عالمي متعدد الأطراف. وقال إن هذه الخطوة تعتبر إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، وتعزز التجارة البينية مع الدول الأعضاء، إذ أن الشركات الموجودة في الإمارات ستستفيد من زيادة قدرتها على الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء، وتوفر لها نظاماً للمدفوعات بتكلفة منخفضة وبعملات وطنية وفي وقت سريع. وذكر أن وجود الدولة في مجموعة «بريكس» يعزز مكانتها الاقتصادية، وهو في نفس الوقت لا يعرقل علاقاتها مع الدول الأخرى خارج المجموعة، ولذلك هو إضافة مهمة ولها آثار إيجابية كبيرة.