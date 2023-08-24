«رحلة لمستقبل مستدام».. ورشة بـ«اقتصادية عجمان»

عجمان (وام)

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة بعنوان «رحلة لمستقبل مستدام»، استهدفت رفع وعي موظفي حكومة عجمان حول الاستدامة والبيئة وتعزيز معارف المشاركين بأهميتها.

وناقشت الورشة، التي افتتحها عبدالله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة محاور التنمية المستدامة في المنطقة، وتضمنت جلسات وورش عمل استعرضت الأفكار والمشاريع الناجحة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع عام الاستدامة.

وشدد الحمراني على أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على مفهوم الاستدامة وتعزيز الوعي بأهميتها بين الموظفين، وتشجيع التفكير الابتكاري في مجالات التنمية المستدامة.