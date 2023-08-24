28 مليار درهم الاستثمار السياحي بالإمارات في 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع تقرير صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، أن تصل الاستثمارات بقطاع السياحة والسفر في الدولة إلى 28.1 مليار درهم خلال العام الجاري مقارنة مع 25.6 مليار درهم عام 2022 بنمو تبلغ نسبته نحو %10.

وتوقع المجلس في تقريره السياحي المفصّل عن الإمارات، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن يرتفع حجم الاستثمارات بالقطاع سنوياً ليصل إلى 47.3 مليار درهم بحلول عام 2033.

وأشار المجلس إلى أنه من المتوقع ارتفاع حصة الاستثمارات السياحية من إجمالي الاستثمارات في الإمارات من %7.9 العام الماضي إلى %9.1 عام 2033.

وحلت الإمارات في المرتبة 21 عالميا في إجمالي حجم الاستثمارات السياحية، وتعد حصة الاستثمارات السياحية من إجمالي الاستثمارات في الإمارات والبالغة %7.9 العام الماضي، أعلى من حصة الاستثمارات السياحية بالشرق الأوسط والبالغة %5.4، وأعلى من حصة الاستثمارات السياحية العالمية من إجمالي الاستثمارات والبالغة %3.2.

وبلغ إجمالي الاستثمارات بقطاع السياحة والسفر العالمي عام 2017 نحو 26.2 مليار درهم، ليرتفع إلى 26.3 مليار درهم 2018، ويسجل نموا ملحوظا عام 2019 ليصل إلى 28.4 مليار درهم، ثم 22.9 مليار درهم عام 2020 وقت الجائحة، ثم يصعد إلى 23.2 مليار درهم عام 2021، ويرتفع إلى 25.6 مليار درهم عام 2022.

وبحسب البيانات، حقق القطاع السياحي لدولة الإمارات نتائج ومؤشرات نمو إيجابية وفقاً لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 60.2% خلال عام 2022 لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، أي ما يقارب من 9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة.

ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، ووصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021.

وأكد مسؤولون في المجلس مؤخراً أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يتمتع بآفاق واعدة للنمو والازدهار، تعكسها مؤشرات الأداء القوية التي يسجلها منذ سنوات طويلة، ومرونته الفائقة في تجاوز آثار جائحة «كوفيد-19» والعودة السريعة إلى مسار التعافي، بفضل الجهود الاستثنائية والسياسية المبتكرة التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات في الاستجابة لـ«الجائحة».

وبحسب بيانات محلية، سجلت عائدات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات أكثر من 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث استقبلت الدولة أكثر من 7.2 مليون نزيل فندقي خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 18% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وبنمو 3% عن عام 2019.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي أطلقتها دولة الإمارات مؤخراً، خريطة طريق لخلق قطاع سياحي مستدام، لكونها تستهدف رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي، واستقطاب 40 مليون نزيل بحلول عام 2031.