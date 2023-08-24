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«العربية أبوظبي» تسيّر رحلات جديدة إلى مدينة لار في إيران

«العربية أبوظبي» تسيّر رحلات جديدة إلى مدينة لار في إيران
25 أغسطس 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت «العربية أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء تسيير رحلات جديدة بين أبوظبي ومدينة لار في إيران.
وستربط الرحلات المباشرة بين مطاري أبوظبي الدولي ولارستان الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 14 سبتمبر المقبل.
ومن خلال إطلاق الرحلات الجديدة إلى مدينة لار، باتت شبكة «العربية أبوظبي» تغطي 33 وجهة، بما في ذلك طشقند، والإسكندرية، وسوهاج، والقاهرة، ودكا، والخرطوم، وتشاتوجرام، وكاتماندو، وكولكاتا، ومسقط، وصلالة، وطرابزون، وتبليسي، وفيصل أباد، وملتان، وكوتشي، وكاليكوت، وتريفاندروم، وإسطنبول صبيحة، وتشيناي، ومومباي، ولار، وأحمد أباد، والبحرين، وبيروت، وعمّان، وبغداد، وباكو، والكويت، وطهران، ويكاترينبورغ، وثيروفانانثابورام، وموسكو، وكازان.
وتشغل «العربية أبوظبي» أسطولاً يضم 10 طائرات من طراز «ايرباص» A320، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية للمسافرين مع أحد أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. 
وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة «سكاي كافيه».

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