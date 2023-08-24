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الاقتصادي

%250 نمو تجديد التراخيص في المنطقة الحرة لـ«دبي التجاري العالمي»

%250 نمو تجديد التراخيص في المنطقة الحرة لـ«دبي التجاري العالمي»
25 أغسطس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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شهدت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي زيادة لافتة في تجديد التراخيص التجارية بنسبة تزيد على 250% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت من 254 إلى 892 تجديداً.
كما شهدت تسجيل 322 شركة جديدة انضمت إلى قائمة الشركات العاملة في المنطقة الحرة والبالغ عددها أكثر من 2000 شركة، محققة بذلك نمواً قدره 32% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 والذي شهد تسجيل 244 شركة.
وانطلاقاً من دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، قدمت المنطقة الحرة مبادرة «حاضنات انطلاق» في النصف الأول من العام الجاري، والتي تتضمن برامج تسريع أعمال مخصصة لتعزيز نجاح ونمو الشركات الناشئة والمشاريع في مراحلها المبكرة ضمن منظومة ديناميكية تدعم أهداف هذه المشاريع وتكون بمثابة منصة انطلاق لها.
وقال عبدالله البنا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي، إن الأداء القوي في النصف الأول يعكس الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال داعمة مع التركيز على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار واقتصاد المستقبل.
ولفت إلى أن المنظومة التنافسية تجتذب رواد التحول الرقمي وشركات البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، ويظهر ذلك في ارتفاع أعداد الشركات التكنولوجية الناشئة وشركات اليونيكورن التكنولوجية التي تتخذ من المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعدة ديناميكية مفضلة لها لتوسيع عملياتها على مستوى العالم، مؤكداً العمل وفق رؤية دبي الهادفة إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى للأعمال على مستوى العالم، مع التطلع لمواصلة الترحيب بالمبتكرين والشركات المحلية والعالمية خلال النصف الثاني من عام 2023.

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