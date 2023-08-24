«شراع» يتعاون مع «بنك ويو» لتمكين الشركات الناشئة

الشارقة (الاتحاد)

وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «بنك ويو»، لتمكين العاملين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الاستفادة من المنصة الذكية وخدماتها المصرفية التي ترتكز على تلبية احتياجاتهم في العصر الرقمي، وذلك في إطار رؤية «شراع» حول أهمية إدارة الخدمات المصرفية الموثوقة والمتكاملة لكافة مؤسسي الشركات الناشئة القائمين والطموحين.

وبموجب المذكرة التي وقعها كلٌّ من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «بنك ويو» في مقر «شراع»، تستفيد جميع الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة «شراع» من عرض حصري للخدمات المالية المجانية من «بنك ويو» لمدة 90 يوماً، يليها تخفيض على رسوم العضوية الشهرية.

وقالت نجلاء المدفع: تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع (بنك ويو) التزامنا بتوفير حاضنة لمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهد الطريق أمام نمو المشاريع وجذب المواهب الاستثنائية إلى الإمارة وتعزيز الشراكات المثمرة مع كبرى المؤسسات، فمن خلال هذه المذكرة، سنعمل على تمكين الشباب، وإثراء أفكارهم المبتكرة ودعمهم بالأدوات والمصادر اللازمة لتحويلها إلى شركات ناجحة وقادرة على النمو والازدهار، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لهم للمساهمة في تشكيل مستقبل منظومة ريادة الأعمال في الإمارة.

وقال جمال العوضي: تعكس مذكرة التفاهم مع (شراع) رؤيتنا المشتركة حول أهمية الشراكات ودورها في تمكين الشركات الناشئة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منصتنا المتكاملة خدمات مصرفية رقمية متخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة، وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال».