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اتفاقية تعاون بين الصكوك الوطنية و«نقودي»

زاهي الكلاّب ومحمد قاسم العلي عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
25 أغسطس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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قامت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، بتوقيع اتفاقية تعاون مع نقودي، شركة التكنولوجيا المالية المملوكة بالكامل من مجموعة إماراتك، وذلك بهدف تقديم حلول فريدة وتعزيز ثقافة الادخار في دولة الإمارات.
وسيتمكن مستخدمو منصة نقودي من شراء صكوك الادخار مباشرة من شركة الصكوك الوطنية عبر محفظتهم الرقمية.
ومن خلال هذه الشراكة أصبحت منصة نقودي وسيلة جديدة تمكن المتعاملين من شراء صكوك الادخار، التي تتماشى مع أهداف الصكوك الوطنية لتوفير حلول الادخار لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة، من خلال تطوير برامج مرنة وتقديم مبادرات مبتكرة، وتؤكد هذه الشراكة التزام الصكوك الوطنية بتقديم حلول متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: تتمحور مهمتنا في الصكوك الوطنية حول تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من تحقيق أداء مالي مستدام لذلك نحن ملتزمون بتقديم خدمات وحلول مرنة تسهل عليهم عملية الادخار والاستثمار، وتمثل شراكتنا مع نقودي خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف عبر جهودنا المشتركة التي تجمع بين خبرة الصكوك الوطنية وكفاءة نقودي، نحن ملتزمون بنشر ثقافة الادخار في دولة الإمارات، وتمكين الجميع من الادخار بكل سهولة. 

الصكوك الوطنية
الإمارات
التكنولوجيا المالية
الادخار
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